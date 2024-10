La Congregazione, nata dall’ispirazione spirituale del Servo di Dio Padre Arturo D’Onofrio, ha saputo portare avanti un’opera di redenzione e di carità in favore dei più bisognosi, rendendosi faro di speranza e fede per tantissimi fedeli. La celebrazione di oggi non è solo un momento di memoria, ma anche di rinnovato impegno per il futuro, affinché i valori di servizio e dedizione continuino a guidare la missione delle Piccole Apostole della Redenzione.

Dopo la Santa Messa, si prevede un momento di raccoglimento e fraternità con la comunità locale, per ricordare il cammino fatto e riflettere sul contributo prezioso di queste suore nella vita religiosa e sociale di Visciano. La presenza del vescovo Lemmo è un segno di vicinanza e gratitudine verso la Congregazione, che, attraverso la sua opera silenziosa ma costante, continua a essere una testimonianza viva del Vangelo.