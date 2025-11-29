QUADRELLE. Domenico Fiore scende in campo per le prossime amministrative?

Archiviate le Regionali, a Quadrelle, si pensa già alle amministrative che dovrebbero tenersi nella prossima primavera.

Tra incontri informali, caffè più strategici del solito e qualche sguardo che vale più di un comizio, in paese si respira quell’aria da “qualcosa bolle in pentola”, ma nessuno ha ancora deciso di scoperchiarla del tutto.

Le chiacchiere, si sa, viaggiano più veloci dei programmi elettorali: qualcuno parla di movimenti sotterranei, altri di semplici contatti esplorativi.

Fatto sta che Domenico Fiore, ex assessore ed ex vicesindaco, dunque politico di vecchio corso, secondo i bene informati, starebbe preparando una lista tutta sua, insieme a personaggi illustri del paese.

Quanto c’è di vero? Difficile dirlo. Al momento, chi potrebbe avere un ruolo di primo piano preferisce non sbilanciarsi: niente conferme, niente smentite, soltanto un silenzio che alimenta ancor di più la curiosità della popolazione

La sensazione, però, è che da qui alla primavera qualcosa si muoverà e forse più di qualcuno dovrà uscire allo scoperto. (Lucia Carullo)