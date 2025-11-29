Sudtirol-Avellino 0-1, i Lupi: tre punti di orgoglio

Tre punti pesantissimi a Bolzano: Biancolino respira, i tifosi esplodono sotto il settore ospiti

L’Avellino torna alla vittoria e lo fa nel modo più prezioso: in trasferta, soffrendo, difendendo con ordine e colpendo al momento giusto. Al Druso finisce 0-1 grazie al destro di Biasci al 10’, servito da un filtrante perfetto di Palumbo.

Il match, posticipato alle 15:30 a causa del viaggio complicato degli irpini, è stato intenso fin dai primi minuti. Il Südtirol ha sfiorato il vantaggio su punizione, colpendo la traversa, ma da quel momento i biancoverdi hanno preso campo e concretezza.

Il gol-partita arriva presto: Palumbo vede il taglio di Biasci, palla nello spazio e destro al volo dell’attaccante che piega le mani di Adamonis. Splendida la coordinazione, impeccabile il tempismo.

Nella ripresa i padroni di casa hanno spinto con decisione, ma Daffara ha chiuso la porta con due interventi decisivi, soprattutto sul colpo di testa di Zedadka. L’Avellino ha sfiorato anche il raddoppio con lo stesso Biasci.

Al triplice fischio esplode il settore ospiti: cori, bandiere e applausi dopo una settimana complicata.

TABELLINO

Marcatori

• 10’ Biasci (A)

SÜDTIROL (3-5-2)

Adamonis; Kofler, Masiello (74’ El Kaouakibi), Veseli; Molina, Coulibaly (46’ Tait), Tronchin (46’ Martini), Casiraghi, S. Davi (46’ Zedadka); Merkaj, Odogwu (65’ Pecorino).

All.: Castori

AVELLINO (3-4-2-1)

Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero (61’ Kumi), Sounas (79’ Gyabuaa), Cancellotti; Palumbo (79’ Besaggio), Biasci (67’ Crespi); Tutino (67’ Insigne).

All.: Biancolino

Arbitri

Rapuano (VAR: Santoro)

Orario e stadio

• Calcio d’inizio: 15:30

• Stadio Druso, Bolzano