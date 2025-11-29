Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti di oggi 29 novembre 2025

Si è concluso anche il concorso del 29 novembre 2025 per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Migliaia di giocatori in tutta Italia hanno atteso le combinazioni estratte oggi, in vista del Jackpot che continua a crescere. Di seguito tutte le serie ufficiali, così come comunicate dalle estrazioni, senza alcuna variazione nei numeri.

I numeri vincenti del Lotto del 29 novembre

Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 29 novembre 2025:

• Bari: 72 – 81 – 38 – 87 – 02

• Cagliari: 30 – 26 – 42 – 46 – 27

• Firenze: 51 – 25 – 29 – 48 – 58

• Genova: 71 – 28 – 26 – 10 – 07

• Milano: 52 – 21 – 20 – 51 – 77

• Napoli: 36 – 23 – 42 – 34 – 02

• Palermo: 90 – 80 – 87 – 30 – 43

• Roma: 78 – 40 – 75 – 20 – 44

• Torino: 12 – 61 – 04 – 21 – 25

• Venezia: 62 – 22 – 49 – 46 – 72

• Nazionale: 45 – 23 – 58 – 10 – 62

La serie fortunata del 10eLotto del 29 novembre

Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:

12 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 30 – 36 – 40 – 51 – 52 – 61 – 62 – 71 – 72 – 78 – 80 – 81 – 90

• Numero Oro: 72

• Doppio Oro: 72 – 81

• Extra: 02 – 04 – 10 – 20 – 27 – 29 – 34 – 38 – 42 – 46 – 48 – 49 – 58 – 75 – 87

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e Superstar

Sono stati estratti i 6 numeri del 29 novembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.

• Combinazione vincente: 08 – 16 – 29 – 61 – 65 – 69

• Numero Jolly: 17

• Numero Superstar: 85

Il Jackpot del Superenalotto del 29-11-2025 è di 84.800.000 euro

Il Jackpot del Superenalotto del 02-12-2025 è di 85.600.000 euro

Le quote del Superenalotto di oggi 29 novembre

Quote ufficiali del concorso n.191:

Superenalotto

• Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00

• Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00

• Punti 5: 11 totalizzano Euro: 17.379,07

• Punti 4: 877 totalizzano Euro: 222,21

• Punti 3: 26.093 totalizzano Euro: 22,47

• Punti 2: 368.905 totalizzano Euro: 5,00

Superstar

• Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

• Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

• Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

• Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 22.221,00

• Punti 3SS: 91 totalizzano Euro: 2.247,00

• Punti 2SS: 1.372 totalizzano Euro: 100,00

• Punti 1SS: 8.963 totalizzano Euro: 10,00

• Punti 0SS: 20.209 totalizzano Euro: 5,00

Vincite speciali

• Vincite Seconda Chance 50 Euro: 108 totalizzano Euro: 5.400,00

• Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.328 totalizzano Euro: 48.984,00

• Vincite WinBox 1: 2.318 totalizzano Euro: 57.950,00

• Vincite WinBox 2: 262.304 totalizzano Euro: 533.412,00

Totale vincite Seconda Chance: 16.436

Totale vincite WinBox: 264.622

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 2 dicembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I ritardatari assoluti

• Nazionale 82 (manca da 139 estrazioni)

• Firenze 42 (manca da 126 estrazioni)

• Cagliari 8 (manca da 116 estrazioni)

• Nazionale 59 (manca da 115 estrazioni)

• Roma 63 (manca da 112 estrazioni)

• Nazionale 35 (manca da 109 estrazioni)

• Bari 20 (manca da 95 estrazioni)

• Napoli 33 (manca da 90 estrazioni)

• Bari 46 (manca da 89 estrazioni)

• Venezia 71 (manca da 84 estrazioni)

I ritardatari per ruota

• Bari: 20 (95) – 46 (89) – 56 (54)

• Cagliari: 8 (116) – 19 (77) – 72 (73)

• Firenze: 42 (126) – 5 (67) – 65 e 63 (62)

• Genova: 73 (82) – 52 (68) – 30 (60)

• Milano: 89 (66) – 73 (58) – 50 (55)

• Napoli: 33 (90) – 58 (79) – 37 (63)

• Palermo: 16 (60) – 5 (58) – 36 (50)

• Roma: 63 (112) – 6 (63) – 70 (59)

• Torino: 88 (78) – 89 (77) – 57 (69)

• Venezia: 71 (84) – 44 (78) – 57 (75)

• Nazionale: 82 (139) – 59 (115) – 35 (109)