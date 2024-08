Forino (Av): Gino Caiafa e quella magistrale interpretazione della Poesia “Il Mio Veliero”, di Padre Pierluigi Mirra

Un’ interpretazione del ” Mio Veliero” di Padre Pierluigi Mirra che con lascia spazio a dubbi , ovvero magistrale, quella “offerta ” da Gino Caiafa docente di inglese in pensione con alle spalle una carriera in diversi campi dello spettacolo: attore, speaker radiotelevisivo, fotografo, ma anche poeta e pianista.

Attore di San Marco in Lamis ha offerto la sua voce, moderata e calda, quasi tenorile, alla Poesia di Padre Pierluigi Mirra sublimando il già pregnante contenuto della stessa .Un ‘ interpretazione saltata fuori per mera casualità e non saputa nemmeno dallo stesso Mirra. Innamorato da sempre del palcoscenico Caiafa , da anni “strega “con le sue doti artistiche il pubblico foggiano e della sua provincia dove vive da anni con la sua famiglia, come tra l’ altro è avvenuto

nel 2021 quando ha interpretato un brano di Frank Sinatra, I’ve got you under my skin’, Su Rai Uno a The Voice Senior superando l’esibizione al buio dopo aver convinto tre giurati su quattro a voltarsi (tranne Loredana Bertè) che gli valse un posto nel team di Orietta Berti. La stessa maestria artistica che ha fatto diventare immortale la poesia ” Il Mio Veliero ” del nostro Padre Pierluigi Mirra. Daniele Biondi