QUADRELLE. Cure Termali 2025: Terme Forlenza – CONTURSI TERME (SA) – PRE ADESIONI

AVVISO PUBBLICO

Cure Termali 2025: Terme Forlenza – CONTURSI TERME (SA) – PRE ADESIONI

Il Comune di Quadrelle, in collaborazione con le Terme Forlenza di Contursi Terme (SA), informa tutti i cittadini dell’apertura delle iscrizioni per la partecipazione alle cure termali per l’anno 2025. Il ciclo di cure avrà una durata di 12 giorni.

Destinatari:

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti e non residenti nel Comune di Quadrelle che necessitano di trattamenti terapeutici riconosciuti.

Modalità di adesione:

Gli interessati possono dare la propria adesione lasciando il proprio nominativo presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. È possibile inoltre contattare i seguenti numeri telefonici:

0818257305 (Comune di Quadrelle)

(Comune di Quadrelle) 3389577398 (Sindaco)

(Sindaco) 3478050363 (Giuseppe Colucci)

Le cure termali rappresentano un’importante opportunità per migliorare il benessere fisico e mentale della popolazione. Il Comune di Quadrelle è lieto di offrire questa possibilità, tuttavia, per garantire il servizio in forma gratuita, è necessario raggiungere un minimo di 45 partecipanti. L’unico costo a carico dei partecipanti sarà il pagamento del ticket dell’impegnativa medica.

Per ulteriori informazioni, si invita la cittadinanza a rivolgersi agli uffici preposti.

Il Sindaco

Dr. Simone ROZZA