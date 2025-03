A Marigliano, Napoli, torna il “Premio Gallo d’oro contro le mafie”. A Ilaria Cucchi per “il coraggio e la determinazione”.

“Storie di donne, storie di resistenze”: è il tema scelto per il Premio Gallo d’Oro contro le mafie, che dopo qualche anno di stop ritorna a Marigliano (Napoli), per portare sul palco la voce della legalità e della giustizia. L’evento, che nel 2007 ebbe come madrina Franca Rame, si svolgerà giovedì 20 marzo alle 18, nel convento dei Frati Minori di San Vito, santuario della Speranza. Il premio sarà conferito all’onorevole Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, “per il coraggio, la determinazione, il formidabile impegno nella difesa dei Diritti Umani, Verità e Giustizia”. La commissione giudicatrice del Premio, fondato dalla giornalista Anita Capasso, ha ritenuto meritevole dell’onorificenza anche l’Istituto Superiore Statale “R. Levi Montalcini – G. Ferraris” di Marigliano, sotto la guida del dirigente scolastico Domenico Ciccone, per “l’azione costante di sensibilizzazione verso i valori di legalità, giustizia e parità”. Interverranno tra gli altri fra’ Giuseppe Sorrentino e lo storico Giovanni Villano. Premiati anche il gruppo musicale TribalAfro, l’artista Miky Petillo, e lo scrittore e architetto Raffaele Di Palma per il loro impegno nei valori umani e nella solidarietà.