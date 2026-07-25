Napoli. L’Arma dei Carabinieri verso il green: dalla terra dei fuochi alle auto elettriche, la transizione ecologica entra nelle caserme

A Napoli sono arrivate già da tempo le prime vetture elettriche, le ultime sono state destinate alla Stazione Carabinieri di Chiaia. Un tassello di una strategia più ampia, tracciata dal Comando Generale, che punta su tecnologie avanzate e sostenibilità per una tutela del territorio sempre più moderna.

Una policy istituzionale che coniuga tradizione e innovazione, ponendo la tutela ambientale al centro della propria missione. Un impegno che si traduce, anche a Napoli, in scelte concrete e visibili.

La Campania, laboratorio della lotta ai reati ambientali.

Il capoluogo partenopeo e la sua provincia rappresentano da anni un fronte avanzato nel contrasto ai crimini contro l’ambiente. È qui, nell’area della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, che l’Arma ha intensificato i controlli congiunti tra i reparti territoriali e i Carabinieri Forestali, avvalendosi di strumentazioni sempre più sofisticate. Il flusso informativo raccolto sul campo confluisce in una control room unica, costituita presso il Comando Regionale Carabinieri Forestali della Campania, che consente di monitorare in tempo reale le criticità del territorio e di indirizzare con maggiore efficacia l’attività di prevenzione e repressione. L’obiettivo, più volte richiamato dai vertici dell’Arma, è restituire alle comunità campane un territorio finalmente vivibile e fruibile, libero dai roghi tossici e dalle discariche abusive che per decenni ne hanno segnato l’immagine.

Mezzi all’avanguardia per un servizio sempre più moderno.

Alla componente investigativa e di controllo, l’Arma affianca oggi un rinnovamento anche sul piano logistico e operativo. La strategia nazionale delineata dai vertici dell’Istituzione punta su una razionalizzazione dei processi e sull’introduzione di strumenti tecnologici avanzati per supportare i reparti sul territorio, un modello già sperimentato con successo in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. In questo quadro si inserisce anche il rinnovamento del parco mezzi, sempre più orientato verso soluzioni a basso impatto ambientale, capaci di coniugare l’efficienza operativa richiesta dal servizio quotidiano con l’attenzione alla sostenibilità.

A Chiaia le prime auto elettriche acquistate con i fondi del Ministero dell’Ambiente.

È in questo contesto che si colloca la novità che riguarda da vicino Napoli: la Stazione Carabinieri di Chiaia si è dotata di nuove autovetture elettriche, destinate ai servizi di controllo del territorio nel quartiere. Il rinnovo del parco veicoli è stato reso possibile grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito delle politiche di sostegno alla mobilità sostenibile per le pubbliche amministrazioni. Le nuove vetture, a emissioni zero, si affiancano ai mezzi tradizionali già in dotazione alla Stazione, garantendo una presenza silenziosa ma costante nelle strade del quartiere, in linea con la vocazione di prossimità che da sempre contraddistingue l’attività dei Carabinieri sul territorio.

Anche sulle isole il pattugliamento si fa sempre più verde.

La svolta ecologica dell’Arma non si ferma ai confini del capoluogo, ma si estende all’intera provincia partenopea, dove l’estate ormai nel vivo porta con sé un incremento della presenza turistica e, di conseguenza, dei servizi di controllo del territorio. A Capri e Ischia, infatti, sono già operative da alcuni mesi le Fiat Topolino elettriche in livrea dell’Arma, destinate proprio ai contesti dove le dimensioni ridotte e l’assenza di rumore permettono un presidio discreto ma capillare tra vicoli stretti e zone a traffico limitato.

Auto green ma non solo. Vespe elettriche e E-Bike di ultima generazione in grado di percorrere le strade rocciose delle isole. Impiegate anche stazioni mobili completamente elettriche che, soprattutto nei porti, permettono un controllo capillare dei flussi turistici.

Un investimento che, seppur di dimensioni contenute rispetto al più ampio impegno ambientale dell’Arma, assume un valore simbolico importante: dimostra come la sensibilità ecologica manifestata ai massimi livelli istituzionali si traduca in scelte concrete anche nella quotidianità del servizio di prossimità, in una città come Napoli dove la sfida ambientale – dalla Terra dei Fuochi alla qualità dell’aria nei quartieri cittadini – resta una priorità assoluta.