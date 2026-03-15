Provinciali Avellino 2026, curiosità: Lauro fa eleggere due consiglieri provinciali

AVELLINO — Tra le curiosità emerse dalle elezioni per il Consiglio Provinciale di Avellino del 15 marzo 2026, spicca il dato che riguarda il comune di Lauro, che riesce a portare in Consiglio Provinciale due suoi rappresentanti.
Si tratta di Umberto Iovino, eletto nella lista del Partito Democratico, e di Giuseppe “Pino” Graziano, eletto con la lista Avanti per l’Irpinia. Entrambi ricoprono il ruolo di consiglieri comunali proprio nel Comune di Lauro.
Un risultato significativo per il centro del Vallo di Lauro, che riesce quindi ad avere una doppia rappresentanza nel nuovo organismo provinciale.
Il nuovo Consiglio Provinciale è composto complessivamente da 12 consiglieri, eletti con il sistema del voto ponderato, al quale partecipano esclusivamente sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della provincia.
La presenza di due eletti provenienti dallo stesso comune rappresenta un elemento di rilievo politico e territoriale, che conferma il peso amministrativo e la capacità di rappresentanza del Comune di Lauro all’interno delle dinamiche provinciali.