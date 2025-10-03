Camposano avrà la sua biblioteca comunale: uno spazio di cultura e socialità

CAMPOSANO – Una biblioteca comunale che non sarà soltanto un luogo di studio, ma un punto di riferimento culturale e sociale per tutta la comunità. È questo il progetto annunciato dall’amministrazione comunale di Camposano, che ha previsto la realizzazione della struttura all’interno di alcuni spazi della scuola De Amicis, sul lato di via Barbati.

Secondo quanto anticipato dal Comune, la biblioteca nascerà con l’obiettivo di diventare un vero spazio di aggregazione. Non solo scaffali e sale studio, dunque, ma ambienti dedicati alla lettura, alla musica, a piccoli eventi e persino un’area caffè che potrà trasformarsi in un vero e proprio caffè letterario.

Un presidio contro il disagio giovanile

L’amministrazione sottolinea la valenza sociale dell’iniziativa: la biblioteca rappresenterà un’alternativa alla strada e alle cattive compagnie per i più giovani, offrendo un luogo sicuro in cui coltivare passioni e talenti. Un presidio che, nelle intenzioni dei promotori, potrà contribuire a rafforzare il senso di comunità e a diffondere valori di tolleranza e convivenza civile.

In una fase storica segnata da conflitti e tensioni, la cultura viene indicata come antidoto alla violenza e come strumento di crescita collettiva. Letteratura, arte e musica saranno dunque al centro di un’offerta pensata per coinvolgere non solo i ragazzi, ma anche le generazioni più adulte.

Un progetto per tutta la comunità

«Siamo orgogliosi – sottolineano dal Comune – di poter offrire un servizio di qualità, atteso da tempo, che potrà diventare un punto di riferimento per Camposano». L’inaugurazione ufficiale, accompagnata da un calendario di iniziative, è prevista nei prossimi mesi.

La nuova biblioteca comunale, nelle intenzioni dell’amministrazione, rappresenterà un tassello importante nella politica culturale del territorio: un luogo in cui il passato e il presente possano dialogare per costruire il futuro.