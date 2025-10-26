Prima gioia esterna per la Scandone: i lupi espugnano Sennori 91-77 con un super Cioppa

Nella quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista la sua prima vittoria esterna imponendosi con il punteggio di 91-77 sul difficile parquet della Klass Sennori.

Una prestazione di grande maturità per la squadra di coach Carone, capace di reagire nei momenti di difficoltà e di piazzare l’allungo decisivo nell’ultimo quarto grazie a una difesa compatta e a un attacco corale e continuo.

Con questo successo, gli irpini salgono a 6 punti in classifica dopo tre gare disputate, confermando la propria crescita e solidità in un avvio di stagione promettente.

Protagonista assoluto della serata è stato il playmaker biancoverde Cioppa, autore di una prestazione sontuosa: 20 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, per un totale di 23 di valutazione, che gli valgono meritatamente il titolo di MVP del match.

La partita

Coach Carone presenta subito una novità nel quintetto iniziale, schierando Tonello al posto dell’indisponibile Scanzi. Avellino attacca con convinzione il ferro, pur con una percentuale non altissima dal perimetro, costringendo Cordedda e Merella a commettere due falli personali.

Sennori reagisce con i canestri del neoentrato Puggioni e di Hubalek, prezioso su entrambi i lati del campo. La Scandone si affida alle iniziative di Cioppa e Quarisa, protagonisti di un bel duello nel pitturato.

Le triple consecutive di Duranti e Vitale valgono il primo vantaggio ospite, costringendo i padroni di casa al time-out. Ragusa, con un gioco da tre punti, allunga ulteriormente. Il primo quarto si chiude sul 24-28 per Avellino, dopo il canestro sulla sirena di Desole.

Nella seconda frazione i sardi partono forte con due triple consecutive di Puggioni, che costringono coach Carone al time-out. L’asse Puggioni–Desole funziona e Obinna firma la parità a metà periodo.

A scuotere la Scandone ci pensa Beck, al suo primo canestro dal campo, ben supportato da Tonello, positivo al posto di Scanzi. Dall’altra parte Hubalek continua a colpire con continuità, ma il mini break firmato Cioppa–Quarisa consente agli irpini di chiudere il primo tempo avanti 42-50.

Al rientro dagli spogliatoi Beck si accende e infila due triple consecutive che spaccano la difesa sarda. Avellino attacca bene la zona press, ma dopo un fallo tecnico a Duranti, i padroni di casa tornano sotto grazie a Obinna e Hubalek. Negli ultimi minuti del terzo quarto Biolchini e Puggioni completano la rimonta: 65-64 Sennori al 30’.

L’allungo decisivo

Nell’ultimo periodo la tripla di Duranti e il canestro in penetrazione di Vitale riportano Avellino al comando. Sennori risponde ancora con Hubalek, ma la gara resta in equilibrio fino a metà quarto.

A questo punto Cioppa sale in cattedra e, nel momento più delicato, realizza cinque punti consecutivi che respingono i sardi. La difesa irpina si chiude, i padroni di casa non trovano più il canestro e i “lupi” volano sul +13 con due ottime giocate di Vitale.

La tripla finale di Cioppa, MVP della gara, mette il sigillo sul successo biancoverde. La Scandone gestisce gli ultimi possessi e chiude sul 91-77, conquistando la prima vittoria esterna della stagione.

Le parole di coach Carone

“Ci portiamo a casa una vittoria sofferta e difficile su un campo caldo e contro una squadra che ha dato tutto,” – ha dichiarato coach Carone al termine del match – “noi abbiamo reagito solo nell’ultimo quarto, ma ho apprezzato la risposta dei miei ragazzi.

Dobbiamo imparare a essere più cinici sin dall’inizio per evitare di complicarci la vita: abbiamo i mezzi per gestire meglio le partite.”

Nel prossimo turno, in programma domenica 2 novembre alle ore 18, la Scandone Avellino tornerà al PalaDelMauro per affrontare la StepBack Caiazzo.

Parziali: 24-28; 18-22; 23-14; 12-27

Risultato finale: Klass Sennori 77 – Scandone Avellino 91

Tabellini