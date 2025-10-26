Avellino, dopo le scosse torna la prevenzione: la Protezione Civile incontra i cittadini presso il Centro Sociale di Contrada Bagnoli

In un momento di forte attenzione e preoccupazione a causa delle scosse sismiche avvertite negli ultimi giorni in provincia di Avellino, la città risponde con un messaggio di consapevolezza e preparazione.

Alle ore 14:15, presso il Centro Sociale il Centro Sociale di Contrada Bagnoli organizzatodal Comitato le Sette Contrade in via Contrada Bagnoli n.52, si è svolta una significativa iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul rischio sismico, promossa nell’ambito della campagna nazionale “Io non rischio”.

All’evento ha preso parte una delegazione della Protezione Civile, con la partecipazione della dirigente regionale Claudia Campobasso, che ha voluto incontrare i cittadini per spiegare come comportarsi in caso di scosse di terremoto e per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza collettiva.

“La paura è naturale, ma la conoscenza è la vera protezione – ha spiegato Campobasso –. Le scosse che abbiamo avvertito devono ricordarci quanto sia importante sapere cosa fare e come agire in modo corretto. Ogni cittadino deve conoscere il Piano di Protezione Civile del proprio Comune e individuare i punti sicuri dove ripararsi.”

Durante la dimostrazione, i volontari hanno distribuito opuscoli informativi della campagna Io non rischio, illustrando con esempi pratici le azioni da compiere prima, durante e dopo un terremoto. Sono stati mostrati inoltre kit di emergenza e semplici accorgimenti per rendere le abitazioni più sicure.

L’incontro, seguito da numerosi cittadini e famiglie, si è trasformato in un vero momento di partecipazione civica e di educazione alla sicurezza, particolarmente sentito dopo gli ultimi eventi sismici che hanno destato preoccupazione in tutta la provincia.

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO – I CONSIGLI DELLA CAMPAGNA “IO NON RISCHIO”

Prima del terremoto:

Allontana mobili pesanti da letti e divani.

Fissa scaffali, librerie, quadri e specchi alle pareti con ganci chiusi o nastro biadesivo.

In cucina, utilizza fermi per evitare l’apertura degli sportelli durante le scosse.

Prepara un kit di emergenza con documenti, torcia, radio a pile e pronto soccorso.

Impara a chiudere gas, acqua e luce; informati sul Piano di Protezione Civile del tuo Comune.

Durante il terremoto:

Se sei in casa, riparati sotto un tavolo o una scrivania robusta .

Mantieni la calma e allontanati da finestre e oggetti che possono cadere.

Non usare ascensori e non correre verso le scale.

Dopo il terremoto:

Esci solo quando la scossa è terminata.

Raggiungi un punto di raccolta sicuro .

Non intralciare i soccorsi e segui le indicazioni della Protezione Civile.

Con iniziative come questa, Avellino dimostra di essere una comunità attenta e responsabile, pronta a trasformare la paura in conoscenza e la conoscenza in sicurezza.