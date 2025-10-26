Al PalaFlorio di Bari il Gruppo Lombardi Avellino Basket è stato sconfitta dalla Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 74-67.

I biancoverdi contro un avversario in grande spolvero hanno avuto difficoltà ad esprimere la propria pallacanestro, specialmente nella prima fase di gara. Nel primo tempo, infatti, i biancoverdi hanno realizzato appena 29 punti, frutto di 1/8 da tre punti e dei tanti, 22, rimbalzi concessi agli avversari ed appena 2/4 ai liberi. La reazione c’è stata nella ripresa, ma non è bastato per vincere nonostante un ottimo Lewis da 27 punti.

CRONACA

PRIMO QUARTO

La gara è intensa e combattuta sin dall’inizio della contesa. Al sesto minuto il punteggio è di perfetta parità 7-7. Dopodichè c’è il tentativo di allungo della formazione di casa, che si porta sul 20-12 con il canestro siglato dalla lunga distanza da Laquintana. Avellino prova a rincorrere, ma il finale è tutto di marca pugliese, che chiude la prima frazione sul 25-14.

SECONDO QUARTO

I padroni di casa di Ruvo di Puglia allungano sul 29-14, gli irpini rispondono con un parziale di 4-0 che li riporta sul -11 (29-18). La partita resta saldamente nelle mani della squadra di Raiola ed al quinto minuto il punteggio vede la squadra di casa avanti 32-22. Avellino resta ferma a 22 una eternità, mentre Ruvo allunga fino ad arrivare a toccare il + 20 (42-22). A rompere il digiuno è un canestro di Mussini e con 5 punti di fila di Lewis i biancoverdi vanno al riposo sul – 15 (44-29)

TERZO QUARTO

Il Gruppo Lombardi entra in campo con il piede giusto, la tripla di Lewis fissa il punteggio sul 44-32. Ruvo replica con due triple di Brooks e Jerkovic tornando sul –16 (50-34). I 4 falli commessi costringono Chandler ad andare a sedersi in partita. Gli irpini provano a elevare l’aggressività e questo consente di trovare fiducia in attacco. Con Lewis i biancoverdi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio 54-45. La rimonta prosegue, ma il canestro allo scadere di Laquintana rallenta la rincorsa fissando il punteggio sul 58-48. per i padroni di casa.

QUARTO QUARTO

Lewis si mette sulle spalle i suoi e riporta Avellino in partita sul 60-54, assieme all’americano risponde presente Dell’Agnello. Capitan Musso restituisce ai padroni di casa il +9 (68-59). Il solito Lewis restituisce il -5 (68-63) al Gruppo Lombardi. Nel finale, però, Avellino Basket non ha la forza di portare a termine la rimonta e la Crifo Wines Ruvo di Puglia vince 74-67