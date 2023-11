“Prima Edizione della Festa dell’Architettura 2023”, premiati i vincitori. Il presidente Buonopane: “Prezioso il dialogo tra istituzioni e professioni”

Si è tenuta presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo la “Prima Edizione della Festa dell’Architettura 2023” volto alla premiazione dei vincitori dei concorsi di progettazione e di idee, promossi dall’ente, ed aventi ad oggetto: Lavori di costruzione del Digital Innovation HUB De Sanctis; Lavori di demolizione e ricostruzione dei corpi A e B dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Ruggiero II (ex G. Dorso); Rete di monitoraggio dei fiumi Calore, Ufita e Sabato; Rete di monitoraggio ambientale dei territori del Parco Regionale dei Monti Picentini, del Parco Regionale del Partenio e delle CM Alta Irpinia, Irno-Solofrana, Partenio-Vallo di Lauro, Terminio Cervialto e Ufita.

A fare gli onori di casa, il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Al tavolo dei relatori, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Avellino, Emma Buondonno, il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, Erminio Petecca, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, Giovanni Acerra, i dirigenti della Provincia di Avellino, Giuseppina Cerchia e Fausto Mauriello.

Per il concorso “Lavori di costruzione del Digital Innovation HUB De Sanctis”, il primo classificato è RTP Arch. Nicola PIACQUADIO, Arch. Stefano MEO, Arch. Giovanni CARDILLO, Arch. Silvia MARANO, Arch. Giovanna PANARELLA, secondo Classificato OFFTEC S.R.L.

Per il concorso “Lavori di demolizione e ricostruzione dei corpi A e B dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Ruggero II (ex G. DORSO)”, primo classificato RTP Project Building Art S.r.l., Guendalina Salimei TStudio, Citygov Engineering S.r.l.; secondo classificato OFFTEC S.R.L. e terzo classificato Arch. Gianluca VOSA.

Per i concorsi “Rete di monitoraggio per la caratterizzazione dei bacini idrografici dei Fiumi Calore, Ufita e Sabato”; “Rete di monitoraggio per la caratterizzazione dei copri idrici superficiali nell’ambito delle aree urbane dei bacini idrografici dei Fiumi Calore, Ufita e Sabato”; “Rete di monitoraggio ambientale dei territori del Parco Regionale dei Monti Picentini, del Parco Regionale del Partenio e delle CM Alta Irpinia, Irno-Solofrana, Partenio-Vallo di Lauro, Terminio Cervialto e Ufita”, il C.U.G.R.I – Consorzio inter-Universitario per la previsione e prevenzione Grandi Rischi ha fatto il pieno, piazzandosi al primo posto.

Il presidente Buonopane ha esaltato l’importanza del dialogo interistituzionale e tra ordini professionali. Ha poi espresso parole di apprezzamento per i lavori presentati e per l’attività svolta dagli uffici dell’ente.