Servizi straordinari da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il controllo del territorio: un arresto, due denunce e un foglio di via

Continuano i servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione di reati, dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che continuano a porre la massima attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto nelle aree più sensibili al fenomeno dei furti.

In tale ambito:

– Sono proseguiti, anche nella serata di ieri – e per tutta la notte appena trascorsa – i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno interessato in modo particolare i comuni di Mirabella Eclano, Sturno e Venticano.

Nel complesso sono state impiegate 10 pattuglie, che si sono alternate nello svolgimento di posti di controllo e vigilanze dinamiche, tanto lungo le principali arterie stradali quanto nei centri abitati e nelle strade interpoderali. Un posto di blocco, inoltre, è stato eseguito a ridosso della frazione di Pila ai Piani, procedendo al controllo degli occupanti di circa 80 veicoli.

Cinque le perquisizioni personali e veicolari eseguite nel corso della quale i militari hanno arrestato – in flagranza di reato un 40enne del posto (già noto alle Forze dell’ordine per analoghe fattispecie di reato), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare operata dai carabinieri, è stato trovato in possesso di complessivi grammi 7,5 di varie sostante stupefacenti, (crack, cobret ed hashish), già suddivise in dosi nonché vario materiale da taglio e confezionamento, tali da far desumere la destinazione ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio, una pattuglia della Stazione di Dentecane ha proceduto al controllo ed al successivo deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento – per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento elettronico – di un 50enne di Mercogliano, gravato da numerosi precedenti per analoghe fattispecie di reato.

Quest’ultimo, infatti, è stato controllato presso un distributore di Venticano subito dopo aver riempito ben 15 taniche di gasolio da 25 litri cadauna, ed è stato trovato in possesso di 12 carte di credito, tutte verosimilmente clonate.

Gli strumenti di pagamento, così come il veicolo e le taniche contenenti complessivamente 360 litri di gasolio sono stati sottoposti a sequestro penale, e l’indagato è stato immediatamente proposto per l’emissione del Foglio di via Obbligatorio dal comune di Venticano.

La presenza in zona di tante pattuglie ha consentito una immediata azione preventiva anche a Frigento, dove nella serata di ieri è stato segnalato un furto in abitazione.

La rapida rimodulazione del dispositivo di vigilanza – che ha poi presidiato la zona per tutta la notte – ha messo in fuga i malviventi; fuggiti a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata;

– i Carabinieri della Compagnia di Avellino, nella serata di ieri, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica un trentenne del posto, già gravato da numerosi precedenti penali, per “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice“.

Il soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza in casa in orario serale e notturno, è stato sorpreso dai militari dell’Arma, durante un normale servizio di controllo del territorio in un quartiere della città, mentre si trovava fuori dalla propria abitazione senza fornire alcuna valida giustificazione, in palese violazione delle prescrizioni impostegli.

Per tale motivo è stata altresì segnalata la sua posizione alla competente Autorità Giudiziaria al fine di valutare l’eventuale aggravamento della misura limitativa in atto;

– Analogo servizio di controllo del territorio è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, che in queste ultime 24 ore – hanno presidiato i comuni di Montoro, Solofra e Serino con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio.

I servizi hanno visto l’impiego di numerose pattuglie, sia di giorno che di notte, tanto nei centri abitati quanto lungo le più isolate strade di campagna. Nonostante la presenza massiccia di pattuglie in divisa, sono stati registrati alcuni furti in abitazione ed alcuni tentativi sventati dalla presenza del servizio in atto.

Nel complesso sono stati controllati circa numerosi veicoli ed oltre 50 persone, alcuni delle quali con a carico pregiudizi di polizia.

L’attenzione dell’Arma nella lotta ai reati predatori, rimane altissima e tali servizi continueranno – senza soluzione di continuità – anche nei prossimi giorni nell’intera Provincia.