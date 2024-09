Presentazione del progetto “Il Comune per i bambini, con i bambini” a Sperone

Le attività, che partiranno a settembre 2024 e si concluderanno ad aprile 2025, coinvolgeranno bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni e saranno volte a valorizzare la cultura e le tradizioni di Sperone, con particolare attenzione alla celebrazione del Maio e del Santo Patrono, Sant’Elia Profeta.

Durante l’incontro di presentazione, il Sindaco e gli assessori presenti, insieme a Paidea, hanno illustrato le principali attività previste: eventi sportivi, culturali e artistici, mirati a far scoprire ai bambini il territorio e le tradizioni locali, trasmettendo un forte senso di appartenenza alla comunità. La partecipazione della popolazione sarà essenziale per garantire la trasmissione di saperi e valori ai più giovani, attraverso laboratori e momenti di racconto condiviso.

Le associazioni del territorio hanno poi presentato il calendario degli eventi, che avrà inizio con due importanti appuntamenti nel mese di settembre: il Torneo di pallavolo e l’evento “Bimbi in campo”, entrambi a cura di Babalud. Durante quest’ultimo evento, GRS si occuperà di intrattenimento musicale e della presentazione delle attività in programma.

Da ottobre 2024 a febbraio 2025, l’associazione Zigo Zago terrà un laboratorio teatrale, mentre la Pro Loco seguirà il corso per la realizzazione del Pallone di Sant’Elia. Da novembre a marzo, la Pro Loco organizzerà anche un laboratorio per la creazione di casette per libri, che verranno poi installate in paese come parte di un progetto di scambio di libri.

A dicembre, il paese si animerà con gli eventi natalizi organizzati da tutte le associazioni. Tra le iniziative più attese: l’accensione delle luminarie, la sfilata di Babbo Natale in Vespa e la presentazione di sketch teatrali a tema natalizio. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si terranno attività di decorazione e intrattenimento per bambini e adulti.

Il periodo natalizio si concluderà il 22 dicembre con l’evento “Babbo Natale consegna i regali” e, a gennaio, con la celebrazione della Befana, durante la quale verranno distribuite calze e regali ai bambini di Sperone.

Febbraio sarà un mese particolarmente importante, in quanto ricorre la Festa del Maio. In questa occasione si terranno un concorso artistico e il lancio del Pallone di Sant’Elia, mentre i bambini coinvolti nel laboratorio teatrale si esibiranno di fronte alla comunità. A fine mese, Babalud organizzerà una festa in maschera per il Carnevale, seguita dall’evento “Il Carnevale speronese”, curato da Babalud con intrattenimenti per tutti i partecipanti.

Infine, ad aprile, la Pro Loco concluderà il progetto con 2-3 incontri di lettura teatralizzata, invitando tutta la popolazione a partecipare attivamente agli eventi.

L’Amministrazione comunale auspica una grande partecipazione, per rendere questi momenti non solo occasioni di divertimento, ma anche di crescita e rafforzamento del legame tra i cittadini più giovani e le tradizioni del territorio.