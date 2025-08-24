Premio Binews 2024: consegnato a Mugnano il riconoscimento al Prefetto Michele Formiglio originario di Bisaccia. VIDEO

MUGNANO DEL CARDINALE – È stato consegnato nella serata di venerdì 22 agosto a Mugnano il Premio Binews 2024 al Prefetto Michele Formiglio, originario di Bisaccia, figura di spicco del servizio pubblico italiano. Un riconoscimento prestigioso, che celebra non soltanto la sua illustre carriera istituzionale, ma anche lo straordinario legame con l’Irpinia, terra natale a cui è rimasto sempre profondamente legato.

La cerimonia ufficiale di consegna era stata programmata lo scorso 28 dicembre 2024, ma il Prefetto, impossibilitato a partecipare per motivi di lavoro, non poté ritirare personalmente il premio. L’occasione si è concretizzata nei giorni scorsi, quando a Mugnano gli è stato consegnato il riconoscimento tra l’affetto e la stima della comunità.

La motivazione del premio richiama i valori di competenza, integrità e umanità che hanno caratterizzato l’intera carriera del Prefetto, sviluppatasi lungo decenni di servizio nelle istituzioni italiane. Dalla nascita a Bisaccia fino ai prestigiosi incarichi ricoperti in diverse province, la sua figura si è sempre distinta per equilibrio, autorevolezza e capacità di dialogo.

La sua azione, spesso svolta in contesti complessi, è stata guidata da pragmatismo e sensibilità, consolidando il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Un impegno che ha rafforzato il legame tra territorio e Stato, rendendo la sua testimonianza un modello di riferimento per le nuove generazioni.

Il Premio Binews 2024, giunto a questa edizione con una forte valenza simbolica, rappresenta quindi un doveroso tributo al suo impegno per la comunità irpina e per l’intera società italiana.

La serata di Mugnano ha suggellato un momento di grande emozione, che ha riunito cittadini, autorità e personalità locali, sottolineando ancora una volta come le radici irpine continuino a rappresentare un punto fermo anche per chi, come il Prefetto, ha speso la propria vita professionale al servizio del Paese.