Tragedia a L’Aquila: 56enne muore durante incontro sessuale, donna sotto choc fugge

L’AQUILA – Momenti di panico e incredulità ieri mattina a L’Aquila, dove un uomo di 56 anni è deceduto improvvisamente durante un incontro sessuale con una donna di 58 anni di nazionalità cinese. La vicenda, inizialmente avvolta dal sospetto, ha subito chiarimenti dagli accertamenti dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si è accasciato improvvisamente sul letto mentre si trovava in un monolocale a scopo sessuale. La donna, colta dal panico, ha tentato di soccorrerlo pulendo il corpo con delle salviette e rivestendolo, prima di allontanarsi in strada per chiedere aiuto. Fortunatamente, ha incontrato un giovane di 24 anni originario della Guinea, che le ha prestato il telefono per contattare il 118.

All’arrivo dei sanitari, l’uomo era già morto. La donna, nel frattempo, si era resa irreperibile, ma i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sono riusciti a rintracciarla poco dopo. Assistiti da un interprete, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti, escludendo responsabilità penali per la donna.

Gli esami medici preliminari hanno confermato che il decesso è stato causato da cause naturali, senza alcun coinvolgimento di sostanze o droghe. Per completare le procedure burocratiche, è comunque prevista l’esecuzione dell’autopsia prima della restituzione della salma ai familiari.

Resta al vaglio delle autorità la posizione della donna in Italia e la regolarità della locazione del monolocale, mentre il caso, nato sotto sospetto, sembra avviarsi verso l’archiviazione.