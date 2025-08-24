Tradizione e devozione: Altavilla si affida a San Pellegrino e ai suoi volontari

ALTAVILLA IRPINA – La mattinata dedicata ai Battenti di San Pellegrino, uno dei riti religiosi più intensi e identitari dell’Irpinia, ha visto la partecipazione commossa di fedeli e cittadini. Centinaia di battenti hanno percorso le strade del paese in segno di penitenza e devozione, rinnovando una tradizione che unisce storia, fede e comunità.

Accanto a loro, come ogni anno, la presenza della Protezione Civile comunale “Massimo Ciccone” si è rivelata decisiva. Non soltanto un supporto tecnico e organizzativo, ma tra le vera anima silenziose della festa, capace di garantire sicurezza, ordine e assistenza durante tutto il rito.

Prima di entrare in servizio, i volontari hanno voluto rivolgere un saluto e una preghiera a San Pellegrino, segno che il loro impegno non è solo un dovere civile ma anche una partecipazione autentica alla spiritualità della comunità. In collaborazione con la Polizia Municipale, hanno poi gestito i flussi dei battenti, assicurando che la celebrazione si svolgesse in maniera ordinata e serena.

Il lavoro della Protezione Civile “Massimo Ciccone” non si esaurisce con la giornata dei battenti. Nei prossimi giorni i volontari saranno impegnati nella gestione della processione che attraverserà tutte le strade di Altavilla Irpina e nel supporto alla festa patronale civile, garantendo sicurezza, assistenza e presenza costante. Una macchina organizzativa che, pur composta da volontari, rappresenta un presidio insostituibile per la comunità.

Il nome che portano, quello di Massimo Ciccone, figura cara ad Altavilla, è già di per sé un simbolo. Ricorda la continuità di un impegno che va oltre le persone e diventa memoria collettiva. La protezione civile di Altavilla è oggi un punto di riferimento per tutti, una garanzia silenziosa che permette alla festa patronale di vivere con intensità ma anche con sicurezza.

La comunità di Altavilla Irpina, con i suoi fedeli, i battenti e i volontari, ha dimostrato ancora una volta che la tradizione vive quando è sostenuta da chi, con discrezione e sacrificio, sceglie di mettersi al servizio degli altri.