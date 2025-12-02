Pozzuoli, tragedia in un appartamento: donna muore tra le fiamme, grave il marito

Una tragica serata a Pozzuoli, dove un incendio divampato in un’abitazione di via Salvatore Di Giacomo è costato la vita a una donna di 61 anni. La vittima è stata ritrovata priva di vita all’interno della casa completamente avvolta dal fuoco. Il marito, 63 anni, è stato invece soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono state giudicate molto gravi a causa delle esalazioni respirate.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri. I pompieri, oltre a domare le fiamme, hanno dovuto prestare assistenza anche a due colleghi rimasti intossicati durante le operazioni.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da una stufetta elettrica, probabilmente a causa di un corto circuito. L’appartamento si trova al secondo piano di una palazzina e, al momento dello scoppio delle fiamme, la coppia era in casa. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incendio, anche se l’ipotesi principale resta quella di un incidente domestico.

Un’intera comunità sconvolta da una tragedia improvvisa, consumatasi in pochi minuti e alimentata dalle basse temperature che spesso spingono all’uso di apparecchi di riscaldamento rischiosi se non adeguatamente controllati.