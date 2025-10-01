Pomigliano d’Arco, scoperta “boutique del falso”: sequestrati oltre 23 mila prodotti, denunciati due coniugi

Blitz della Guardia di Finanza di Napoli a Pomigliano d’Arco, dove è stata scoperta una vera e propria “boutique del falso” con oltre 23 mila articoli contraffatti pronti per la vendita online.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, nell’ambito dell’attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale nella zona nolana.

Il controllo e la scoperta

Tutto è partito da un controllo su strada: due coniugi italiani, entrambi incensurati, sono stati trovati con alcuni articoli falsi nascosti nella loro autovettura.

Le indagini hanno portato i militari a un locale poco distante, utilizzato come emporio abusivo non aperto al pubblico ma allestito con scaffali e campioni espositivi.

Secondo gli accertamenti, la struttura fungeva da deposito per un’attività di vendita organizzata sui social network, con consegna dei prodotti a domicilio.

Il sequestro

All’interno del locale i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 23 mila articoli contraffatti tra orologi, profumi e capi di abbigliamento recanti i marchi di note griffe, insieme a materiali per il confezionamento e la spedizione.

Se immessi sul mercato, i prodotti avrebbero generato un giro d’affari stimato di circa 1 milione di euro.

Le conseguenze

I due responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela del mercato legale e dei consumatori, contrastando la diffusione di prodotti falsi che danneggiano imprese e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.