Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025, conferenza stampa del CESVOLAB alla Rocca dei Rettori di Benevento.

“ Un sogno del volontariato diventato realtà”.

Ieri 30 settembre 2025, si è tenuta a Benevento, presso la Rocca dei Rettori, la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale dei festeggiamenti “ Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono”, che si terranno a Pietrelcina, la città di nascita di San Pio, il 2-3-4 e 24 ottobre 2025.

Come è noto, in Italia, il 4 di ottobre di ogni anno si celebra la “ Giornata del Dono “, e quest’anno per tale evento è stata scelta l’ Irpinia e il Sannio, come Capitale Italiana del Dono 2025, Alla conferenza stampa sono intervenuti

Raffaele Amore – Presidente CESVOLAB,

Nino Lombardi – Presidente della Provincia di Benevento.

Salvatore Mazzoni . Sindaco di Pietrelcina

Filippo Liverini – Componente Consiglio Direttivo Confindustria Benevento.

Cinzia Di Stasio – Direttrice Istituto Italiano della Donazione.

Ezio Mazzaro – Responsabile BPER Centro Imprese Campania Sud.

Maria Cristina Aceto – Direttrice CESVOLAB.

Nazzareno Orlando – Presidente del Conservatorio Statale di Musica di Benevento “ Nicola Sala “.

Armando Ciardiello – Artigiano..

Gaetano Amatruda – Giornalista Moderatore degli interventi.

Tutti gli interventi, sono stati concordi del valore dell’iniziativa, che ha visto in entrambe le province di Avellino e Benevento, sia da parte delle istituzioni, che del mondo economico, un impegno e una visione comune del Dono.

Il presidente Cesvolab Raffaele Amore ha parlato in generale del programma:“ inizieremo il giorno 2 ottobre, l’accoglienza delle scuole che arriveranno sul nostro territorio, e continueremo il 3 e 4 ottobre. La giornata di chiusura sarà il 24 ottobre, con la presentazione di una ricerca su tutto quello, che è il Dono in Italia. Con un focus , soprattutto per il Sannio e l’Irpinia su come i giovani si approcciano al Dono “.

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi: “ Come iniziativa, ho sempre detto, che il mondo delle associazioni colma un vuoto, che nessuno potrebbe mai fare. Poi quando parliamo di donazioni in valore assoluto, dove tutti dobbiamo comprendere che c’è un mondo esterno che necessita di ascolto e di comprensione. E, l’iniziativa di questa candidatura a Capitale Italiana del Dono di Benevento e Avellino, aree interne per eccellenza, presidi anche di valori, E credo, che non solo va sostenuta e incoraggiata, ma dobbiamo fare voce corale, perché credo che questa è la strada, che distingue anche quello che è una società tecnologica , che annulla valori e dignità. E io credo, che come istituzioni dobbiamo saper preservare “.

Un Artigiano Armando Ciardiello: “ oggi ho l’onore di intervenire in questo consesso di presentazione di Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025, in rappresentanza della nostra azienda di famiglia, portando una testimonianza di una attività, che vive da generazioni, e che continua a credere nel valore del territorio e delle relazioni umane “.

Carmine Martino