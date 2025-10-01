Avella, aperte le domande per l’Albo dei presidenti di seggio elettorale

Avella (AV) – Il sindaco di Avella, dott. Vincenzo Biancardi, invita tutti gli elettori e le elettrici del Comune che intendono essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di presidente di seggio elettorale a presentare domanda entro il 31 ottobre 2025.
Il manifesto con le istruzioni e il modello di domanda sono disponibili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Avella.
L’iscrizione all’albo è requisito necessario per poter essere nominati presidenti di seggio in occasione delle consultazioni elettorali.