Pollena Trocchia, incidente mortale sul lavoro: perde la vita un 54enne

Dramma questa mattina a Pollena Trocchia, dove un uomo ha perso la vita in seguito a un grave incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata in via San Giacomo, al civico 7, intorno alle prime ore del giorno. La vittima è Giuseppe Scarpato, 54 anni, residente a Massa di Somma.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava svolgendo lavori di tinteggiatura all’interno di un’abitazione privata, quando è precipitato da una scala per cause ancora da accertare. La caduta è stata violenta e purtroppo fatale: all’arrivo dei soccorsi, per il 54enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità, anche in ambito di sicurezza sul lavoro.

La comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di Giuseppe Scarpato, un uomo conosciuto e stimato.