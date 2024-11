Pietrastornina (AV)-Il 3 novembre si presenta “Rompere l’assedio” di Roberto Arditti

“Che cos’hanno in comune i figli, la politica e le armi? Insieme, rappresentano le sfide che abbiamo davanti, sia come Italia sia come Unione Europea”. È questo l’assunto dal quale si sviluppa “Rompere l’assedio” (Paesi Edizioni), l’ultima fatica letteraria di Roberto Arditti che verrà presentata il 3 novembre alle 18:30 presso la Chiesa Maria SS Annunziata di Pietrastornina. Nell’opera, Arditti analizza, con piglio lucido e competente, le maggiori sfide che il mondo attuale pone all’Occidente, dall’inverno demografico agli scenari più bollenti del panorama internazionale. Il navigato giornalista e autore, già direttore del quotidiano Il Tempo, avrà modo di dialogare con Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno e Presidente del Circolo Socio-Culturale Petra Strumilia. “Obiettivo del Circolo Petra Strumilia”- comunicano gli organizzatori dell’evento- “è quello di coinvolgere sempre più i cittadini e formare le nuove generazioni, aumentando la consapevolezza sui grandi temi di attualità, promuovendo la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza in ambito culturale, garantendo la creazione di reti sociali, costruendo così cittadini del mondo e non semplici osservatori”. (Andrea Squittieri)