Campania, analisi del rischio criminalità in EAV: Diminuiscono i reati, ma aumentano i disagi

L’analisi del rischio criminalità condotta su EAV (Ente Autonomo Volturno) evidenzia risultati positivi, con un significativo calo degli eventi criminosi nel 2024. Il numero complessivo di reati è sceso a 349 casi, segnando una diminuzione del 10% rispetto al 2023 (386 eventi). In particolare, i danni al patrimonio aziendale sono diminuiti del 34%, passando da 238 a 157 casi, mentre i furti e gli atti vandalici sono scesi drasticamente da 197 a 93.

Tuttavia, si registrano aumenti in altre aree: gli eventi a danno dell’utenza sono aumentati del 30%, passando da 148 a 192 casi, con un incremento dovuto principalmente alla presenza di molestatori, tossicodipendenti e persone in stato di ebbrezza. Sebbene le aggressioni e i furti siano diminuiti, l’azienda continua a lavorare per migliorare la sicurezza, anche con un rafforzamento del controllo dei titoli di viaggio e dei presidi ai varchi.

Il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, ha sottolineato i progressi: “Nel 2024 gli eventi criminosi sono ulteriormente calati, ma nulla si può contro la furia di balordi, come quelli che il 26 gennaio hanno aggredito un treno alla stazione di via Nocera.” EAV ha attuato un ampio piano di sicurezza, con oltre 4.000 telecamere installate nelle stazioni e circa 5 milioni di euro annualmente destinati al servizio di vigilanza. Nonostante i miglioramenti, De Gregorio ha ribadito l’impegno dell’azienda per rendere le stazioni luoghi sicuri, a beneficio dei dipendenti e dei viaggiatori.