Pd Avellino, verso l’unità al congresso provinciale: lista condivisa e Alaia verso la segreteria

‍Avellino – Congresso provinciale della Federazione del Partito Democratico di Avellino, si va verso la soluzione unitaria. E’ stata sottoscritta la lista relativa agli ottanta componenti dell’Assemblea Provinciale come sintesi di tutte le anime del partito e nel rispetto della necessaria rappresentatività territoriale. Per la segreteria provinciale si conferma la candidatura di Marco Santo Alaia.

Per le assemblee di circolo le date ipotizzate sono tra venerdì 6 marzo fino a domenica 8 marzo. Nelle prossime ore sarà la Commissione provinciale per il congresso a deliberare il calendario.

“La lista unitaria è il frutto di un confronto maturo che si è svolto in queste settimane, un confronto necessario, non di facciata, e che ha portato a questo risultato non scontato, ma che depone bene per il futuro del nostro partito. – si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Pd d’Irpinia – Riconosciamo a Pellegrino Palmieri il senso di responsabilità che lo ha animato in questa fase precongressuale e che ha consentito alla nostra federazione di raggiungere, come auspicato, una soluzione unitaria che non è l’esito di una liturgia ipocrita di finto unanimismo, ma un approdo consapevole legato alla convinzione diffusa e condivisa di quanto l’interesse del partito rappresenti la vera priorità da tutelare e salvaguardare. La lista degli ottanta componenti dell’assemblea provinciale è la rappresentazione plastica di questo spirito e di questo approccio. Un sentito ringraziamento alla segreteria regionale del Pd e alla dirigenza provinciale tutta per lo sforzo profuso in queste settimane indirizzato ad individuare una soluzione di agibilità politica che determinasse le necessarie condizioni di slancio e di iniziativa per il nostro partito in vista delle prossime scadenze politiche ed elettorali che ci attendono”.