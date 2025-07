Paura a Moschiano: incendio nel pomeriggio sulla collina minaccia la Chiesa della Madonna della Carità

Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio di oggi la collina di Moschiano, in località Carità, nel cuore del Vallo di Lauro. Le fiamme, partite nelle prime ore della mattinata, si sono propagate rapidamente a causa del vento, avvicinandosi pericolosamente alla Chiesa della Madonna della Carità, luogo di profonda devozione per la comunità locale.

La situazione ha generato forte apprensione tra i residenti e i fedeli, che vedono nel santuario un simbolo spirituale e culturale di grande valore. A rischio anche parte del patrimonio boschivo della zona, già provato da precedenti episodi simili.

Immediato l’intervento delle squadre antincendio della Comunità Montana, supportate da un elicottero in volo per contrastare dall’alto l’avanzata del rogo. Le operazioni, tuttora in corso, sono coordinate direttamente dal sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, in contatto costante con la Protezione Civile per gestire l’emergenza.

Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Baiano, incaricati di monitorare l’area e garantire la sicurezza. Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute, ma saranno oggetto di accertamenti al termine delle operazioni di spegnimento.

Questo nuovo episodio arriva a pochi giorni di distanza dal devastante incendio che ha interessato il territorio di Marzano di Nola, durato oltre 48 ore e arrivato a minacciare le abitazioni. Il Vallo di Lauro si trova dunque a fronteggiare un’estate particolarmente critica sul fronte degli incendi boschivi, con gravi ripercussioni sul territorio e sulla serenità delle comunità locali.