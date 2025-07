Maratona delle Dolomiti 2025: impresa dell’ASD Sperone Bike, podio per Sebastiano Montanile nella categoria M10

Nello spettacolare scenario delle Dolomiti si è svolta l’edizione 2025 della Maratona delle Dolomiti, una delle gare più iconiche del calendario internazionale di ciclismo amatoriale. Migliaia di atleti, provenienti da ogni angolo del mondo, si sono dati battaglia lungo i durissimi e affascinanti percorsi montani dell’Alto Adige.

A brillare in questa edizione è stato Sebastiano Montanile, portacolori dell’ASD Sperone Bike, che ha conquistato un eccezionale secondo posto nella categoria M10, riservata agli over 70. Una prestazione di rilievo assoluto che proietta l’atleta avellano tra i protagonisti del ciclismo amatoriale italiano, e che testimonia la forza di volontà, l’impegno costante e una passione incrollabile per lo sport.

Montanile, conosciuto come un vero e proprio “scalatore” del panorama ciclistico campano, ha raggiunto un risultato raramente ottenuto da atleti della regione in competizioni di questo calibro. Alla veneranda età di 70 anni, continua a essere un esempio concreto di come lo sport possa rappresentare uno stile di vita sano e attivo, senza limiti di età.

Numerosi i messaggi di congratulazioni giunti da associazioni sportive e tifosi, in particolare dal Mandamento Baianese, che segue con orgoglio le imprese dell’ASD Sperone Bike. Anche la redazione di Binews si unisce con entusiasmo alle congratulazioni rivolte a Sebastiano Montanile, simbolo autentico di passione, determinazione e spirito sportivo.

Una pagina di sport che rende onore all’Irpinia e che merita di essere celebrata.