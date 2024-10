Palma Campania celebra Vincenzo Russo: dal 16 al 19 novembre le Giornate Russiane e il Premio Vincenzo Russo

PALMA CAMPANIA – Torna l’annuale appuntamento con le Giornate Russiane e il prestigioso Premio Vincenzo Russo, organizzati dal Comune di Palma Campania dal 16 al 19 novembre 2024. Quest’anno, la manifestazione è accompagnata da un concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sulla vicenda umana e politica di Vincenzo Russo, martire della Rivoluzione Napoletana del 1799.

Il concorso: un invito alla riflessione sulla pace

L’edizione di quest’anno invita i partecipanti a realizzare un video della durata di 1-3 minuti, ispirato al tema “La guerra e il desiderio di potenza”. L’iniziativa prende spunto dai “Pensieri Politici” di Russo, dove egli descrive la pace come il frutto di tolleranza, unità tra nazioni e abbandono di conflitti religiosi e politici. Per Russo, la pace universale si raggiunge eliminando quei desideri di dominio che generano guerre e oppressioni.

Gli studenti avranno l’opportunità di dare vita a riflessioni e interpretazioni ispirate alle parole del pensatore di Palma Campania, evidenziando quanto i suoi ideali siano ancora attuali. I video saranno pubblicati a partire dall’11 novembre 2024 sulle piattaforme ufficiali del Premio, e una giuria premierà i primi tre lavori sia per la scuola secondaria di primo grado sia per quella di secondo grado, assegnando un buono del valore di 150 euro per ciascun vincitore, da utilizzare per attività culturali e ricreative.

La cerimonia conclusiva il 19 novembre

La manifestazione si concluderà il 19 novembre presso la Chiesa SS Rosario e Corpo di Cristo, dove si terrà la cerimonia di premiazione per le eccellenze locali. Il Premio Vincenzo Russo, creato dal Maestro Domenico Sepe, sarà consegnato ai vincitori del concorso e a coloro che si sono distinti per il contributo al territorio.

L’impegno delle istituzioni locali

«Sono venticinque anni che Palma Campania dà lustro al suo concittadino più importante, Vincenzo Russo, un esempio per tutte le generazioni,» ha dichiarato il sindaco Nello Donnarumma. «Come Amministrazione Comunale, abbiamo il compito di portare avanti i suoi ideali attraverso un concorso rivolto ai giovani, in modo che i suoi principi morali e liberali diventino immortali.»

Anche Elvira Franzese, Presidente del Consiglio Comunale e già assessore alla Cultura, ha ribadito il significato profondo della manifestazione: «Il Premio Vincenzo Russo e le Giornate Russiane sono parte integrante della storia di Palma Campania. La nostra comunità si impegna a trasmettere questo prezioso patrimonio alle nuove generazioni, per continuare a coltivare i valori di cui Russo è stato promotore.»

Le Giornate Russiane e il Premio Vincenzo Russo rappresentano un’occasione per riflettere sui valori di libertà, pace e uguaglianza sociale, e si confermano come appuntamenti cardine per la memoria storica e culturale di Palma Campania.