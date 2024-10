Comunicato delle Organizzazioni Datoriali di Nola: “Rammarico per il mancato coinvolgimento ai tavoli di concertazione”

Nola – Le principali Associazioni di rappresentanza imprenditoriale operanti nel Comune di Nola, tra cui AICAST, CONFARTIGIANATO Imprese Nola e SIVA (Sindacato Italiano Venditori Ambulanti), hanno espresso profondo rammarico per la mancata convocazione ai tavoli di concertazione e programmazione da parte dell’Amministrazione comunale, e in particolare del Sindaco Buonauro. Le organizzazioni, rappresentative del tessuto economico locale e delle imprese del territorio campano, sottolineano il dispiacere per il disinteresse mostrato verso le attività produttive del territorio.

Le associazioni lamentano l’assenza di un piano di sviluppo economico concreto per i settori dell’artigianato e del commercio. La mancata inclusione delle parti sociali nelle discussioni strategiche riguardanti il futuro economico locale, specie ai tavoli di programmazione, viene interpretata come una forma di disattenzione verso l’economia locale, considerata “il cuore pulsante” del territorio nolano.

Le organizzazioni datoriali, che rappresentano una fetta significativa del tessuto produttivo della Regione Campania, manifestano il timore che questa situazione conduca a un azzeramento dei diritti sindacali e della concertazione, strumenti fondamentali per la crescita delle attività produttive e il benessere economico locale.

Confidando in un possibile cambiamento di rotta da parte dell’Amministrazione, le associazioni ribadiscono l’importanza di un percorso condiviso e strutturato di programmazione e sviluppo economico.