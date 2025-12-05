Palazzo di Giustizia di Napoli: il 9 dicembre verrà inaugurato uno spazio ascolto per le vittime di reati

Napoli, 05 dicembre 2025 – Si terrà il 9 dicembre 2025 alle ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia di Napoli “Alessandro Criscuolo”, l’inaugurazione dello spazio d’ascolto per le vittime di reati.

L’iniziativa – che nasce dall’intesa tra la Corte d’Appello di Napoli, la Procura Generale presso la Corte d’Appello, la Fondazione Polis della Regione Campania e la Cooperativa E.V.A. con il contributo scientifico offerto dall’Università Suor Orsola Benincasa, è rivolta a persone vulnerabili o esposte a rischio di danno: ad esempio vittime di violenze reiterate nelle relazioni, vittime di violenza di genere o persone che abbiano subito altre forme di reato.

L’evento si aprirà nella sala Arengario del Palazzo di Giustizia con i saluti istituzionali di Roberto Fico, neoeletto Presidente della Regione Campania, Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro, Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli. Seguiranno gli interventi di Don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Polis, di Lella Palladino, Sociologa e Fondatrice della Cooperativa E.V.A. e di Lucilla Gatt, Professoressa di diritto privato dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Successivamente si procederà con il taglio del nastro davanti allo spazio d’ascolto.

Lo spazio d’ascolto sarà gestito dalla Fondazione Polis e dalla Cooperativa

E.V.A. Per garantire un supporto qualificato è prevista la presenza di professionisti di varie discipline.