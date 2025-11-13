Ospedaletto d’Alpinolo (AV) – I Carabinieri denunciano una persona per taglio abusivo e furtivo di piante.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, nell’ambito di controlli volti alla lotta dei reati ambientali, denunciavano una persona resasi responsabili di furto di piante.

Il controllo messo in atto dai militari della specialità forestale unitamente ai militari dell’Arma territoriale, hanno permesso di sorprendere un quarantenne del posto che, nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo, in area boscata e sottoposta a vincolo paesaggistico, stava depezzando e caricando su un mezzo agricolo, dotato di rimorchio, circa 30 quintali di legna di castagno, il tutto in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Pertanto, i Carabinieri procedevano a porre sotto sequestro il trattore ed il rimorchio con la legna in esso contenuta.

Il soggetto, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per taglio abusivo e furtivo di piante e distruzione di bellezze naturali.

L’attività svolta, rientra in una serie di controlli disposta dell’Arma dei Carabinieri, e continuerà nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.