OPERAZIONE “STAZIONI SICURE” DELLA POLIZIA DI STATO NEI PRINCIPALI SCALI FERROVIARI DELLA CAMPANIA.

Un denunciato in stato di libertà, 1.760 persone controllate e 4 contravvenzioni elevate: questi i risultati dell’operazione “STAZIONI SICURE” che si è svolta nella giornata di ieri 27 luglio con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza.

L’operazione, che ha visto impegnati 100 operatori della Polizia Ferroviaria del Compartimento Polfer per la Campania, è stata disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, su scala nazionale, allo scopo di contrastare attività illecite e prevenire possibili azioni improntate ad illegalità. Le attività di controllo nello scalo ferroviario di Napoli Centrale sono state effettuate congiuntamente ad una unità cinofila della locale Questura.

I controlli inoltre sono stati svolti in collaborazione con il personale del locale Presidio di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato Italiane che, attraverso l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all’avanguardia, hanno monitorato i flussi dei viaggiatori.