POLLENA TROCCHIA. In partenza gli interventi per via starzolla e isola di capri

“Isola di Capri” e via Starzolla, i lavori di recupero e rifunzionalizzazione partiranno nella giornata di lunedì. Entrambi i progetti sono finanziati con risorse comunali attraverso l’avanzo di amministrazione deliberato dalla giunta comunale a novembre 2021 e successivamente ratificato nei termini dal consiglio comunale. «I lavori all’Isola di Capri, per un importo complessivo di circa 130mila euro, sono finalizzati essenzialmente a due obiettivi: in primo luogo il recupero e la rifunzionalizzazione della zona centrale dell’area, quella destinata a verde, che sarà impreziosita da attrezzature ludiche e da un campo da basket, e, in secondo luogo, il recupero strutturale della piazza che sorge tra i palazzi, che ha zone fortemente danneggiate dall’azione spingente delle radici degli alberi ad alto fusto, che hanno reso sconnessi parte dei marciapiedi e della strada carrabile, causando una situazione di disagio e potenziale pericolo. I lavori di rifacimento dalla pavimentazione stradale e di rifunzionalizzazione di via Starzolla, invece, avranno un costo di 81mila euro, e prevedono interventi anche ai marciapiedi e ai cordoli» ha spiegato l’assessore alle opere pubbliche Vincenzo Filosa. «L’amministrazione comunale lavora costantemente per reperire risorse con le quali finanziare interventi sul territorio comunale capaci di riqualificare, recuperare e rifunzionalizzare spazi e strutture pubbliche. La direzione che abbiamo intrapreso è duplice: oltre alla partecipazione a bandi di gara per reperire risorse sovracomunali, abbiamo lavorato per dare nuova e più funzionale destinazione a risorse già in possesso di questo Ente, proprio come fatto in questo caso» ha aggiunto l’assessore al bilancio e vicesindaco Francesco Pinto. «I lavori in partenza rispondono all’esigenza di recuperare uno spazio pubblico che può fungere da luogo di aggregazione per i tanti residenti della zona, alla necessità di rendere più sicuri i luoghi frequentati dai nostri concittadini e, il che non guasta mai, più funzionali e belli. Serviranno inoltre al rifacimento di un’importante arteria di comunicazione, anche in questo caso resa più sicura e funzionale. Si tratta soltanto di due dei tanti progetti che abbiamo messo in cantiere e che sono prossimi a partire» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.