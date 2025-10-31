Esclusione della lista “Fico Presidente” dalla circoscrizione irpina: il Tar di Salerno respinge il ricorso

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione di Salerno – ha respinto il ricorso presentato dalla lista “Fico Presidente”, confermandone l’esclusione dalla circoscrizione di Avellino nelle elezioni regionali a sostegno del candidato del Movimento 5 Stelle.
Le motivazioni del Tar
Secondo la sentenza, la lista ha superato il numero massimo di sottoscrizioni ammesse dalla legge elettorale regionale. In particolare, sono state raccolte circa 40 firme oltre il limite di 165 previsto per le circoscrizioni con una popolazione analoga a quella della provincia irpina.
L’irregolarità è stata accertata nei comuni di Frigento e Calitri.
Il Tar ha sottolineato che l’eccedenza non può essere ritenuta una semplice irregolarità formale, poiché la soglia massima delle firme serve a tutelare la parità di condizioni tra le liste e il diritto di altri gruppi a partecipare alla competizione elettorale.
Effetti della decisione e possibili sviluppi
A seguito della pronuncia, Maria Laura Amendola, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e Franco Fiordellisi restano esclusi dalla competizione regionale.
Gli interessati, tuttavia, potranno impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato entro 48 ore, come previsto dalle norme in materia elettorale.