Occupazioni abusive, proseguono gli sgomberi in ex 219 Pomigliano. Due locali trasformati in appartamenti liberati da vigili urbani

Proseguono le operazioni di sgombero degli alloggi occupati abusivamente nel quartiere ex 219 di Pomigliano d’Arco. Ieri, infatti, gli agenti della Polizia Locale diretta dal tenente Andrea D’Ambrosio, hanno liberato altri due locali condominiali trasformati in abitazioni in assenza di qualsiasi titolo legittimo di occupazione. L’intervento, fanno sapere dal Comune, si inserisce in un piano strategico più ampio promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, mirato al ripristino della legalità urbana e alla tutela dei residenti nei quartieri popolari, dove si registrano ancora numerosi casi di occupazione irregolare. In particolare, nel quartiere ex 219, da tempo al centro dell’attenzione per situazioni abitative critiche, le autorità stanno intensificando i controlli, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali e delle autorità sanitarie. Già nel mese di maggio, la Polizia Locale era intervenuta nella stessa zona del “Parco Partenope”, sgomberando due locali al piano terra, occupati abusivamente e trasformati in abitazioni prive di qualsiasi autorizzazione urbanistica e igienico-sanitaria. In quell’occasione, una delle due occupanti, una donna con due figli minori, risultava già destinataria di uno sgombero nel 2024 e aveva fatto ritorno nell’immobile senza titolo. Entrambe le strutture furono poste sotto sequestro e gli occupanti denunciati. “L’azione in corso – spiegano dal Comune – testimonia la volontà dell’Amministrazione di contrastare con fermezza le sacche di illegalità presenti sul territorio, nella consapevolezza che la sicurezza urbana passa anche dal rispetto delle regole e dalla restituzione degli spazi comuni alla cittadinanza”. Il piano operativo della Polizia Locale, affiancata dai servizi sociali, prevede il monitoraggio costante del territorio e l’attivazione di misure a tutela dei diritti fondamentali, in un’ottica integrata che unisce legalità e inclusione. Tra gli obiettivi dichiarati, anche il contrasto ai reati di genere, spesso legati a situazioni di degrado abitativo. L’Amministrazione comunale sta parallelamente potenziando gli strumenti di supporto per le fasce più fragili della popolazione, con la convinzione “che giustizia sociale e rispetto della legge debbano camminare insieme per una città più giusta e vivibile”.