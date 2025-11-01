Novembre, il Mese che Apre il Cuore di Sirignano: Un Canto di Fede in Vernacolo Napoletano

Scritto da Michele Pellegrino Acierno. (nativo di Sirignano)
In occasione dell’apertura del mese di Novembre, mese storicamente significativo per la nostra comunità e preludio all’attesa del “Natske Piccirillo” (il nostro Natale Piccolino), proponiamo un canto di fede in vernacolo napoletano che celebra l’autentica devozione di Sirignano. Questa poesia è dedicata a Sant’Andrea, un inno alla nostra terra – dalle montagne innevate ai suoni che rompono l’alba – e al profondo significato dei gesti, lontano dal folclore e vicino al sacro.
’A Ninna Nanna d’’a Fede Nostra
Cumm’ è bell’ e cumm’ è doce quann’ arriv’ stu nuvembre nuosto,
Ca pe’ nuie Sirignanise nat’ ind’a stu puosto.
Ind’a sta terra ‘e mannise e ‘e Signuri, addò ‘o sole d”a stagione,
Càgnano ‘e culure a ‘e muntagne, pe’ fa’ ‘a tradizione.
Bietta a Principessa pare nu quadr’ ‘e valore ‘e nu pittor’ antico,
E si guàrd’ a Taurtone, pur’ iss’ s’apprepara a fa’ tutt’ ‘o splendore.
Sta muntagna me par’ nu brillant’ e pandor’ e zucchero filato a neve,
Ce dà valore e onore.
Ma ‘a vamparia d”o fuoc’ schiara ancora ‘a nuttata ‘e stelle,
‘A nuttata nera nera, cu ‘e stelle ca ce guardan’ ancora,
“O’ Sant’ Andrea, Patrone nuost’ ‘e stu paese”, se sente a chell’ora,
Ca ra ind’a sta chiésa ce sta e c’aspetta ind’a ll’ora.
E sta campana ca son’ a festa squarcia ‘o silenzio ‘e chest’ora,
È ‘o tiemp’ ca s’avvera, ch”a fede ce l’ha data.
Cu ‘o pianino viecchie ‘e Napule ca te fa ‘nfiorà ‘o core,
C”o triccabballacco e ‘e nacchere e ‘a fisarmonica ca c’aunisce all’Amore.
Pe’ stu Santo Piscator’, venuto ‘a luntano a nuie,
Ca se facette accirere sulo pe’ truvà ‘e via ‘e Diuie.
Nuie ca te tirammo ste piante scataruzzate senza cimme e fronne,
Te purtammo cu tant’ onore e dignità, senza maschere ‘e fronne appese.
Chillu lignammo è ‘a croce sacra, nun è ch’ chill’ ca tagliavamo,
Ma cu tant’ core zuccarat’, è ‘o patto ca ce stà ind’ ‘o core.
Stu nuvembre è ‘o primmo passo, ‘a luce ca s’appiccia,
Annunzianno ‘a gioia ‘e stu Natal nuost piccirill ch’s’avvicina.
È ‘a verità d”a fede ca nuie tenimmo ind’a ‘sta terra ‘e llà,
Dint’ ‘o core ‘e Sirignano, aspiettanno, se fa spazio ‘e carità.
La Ninnananna della Nostra Fede
Com’è bello, com’è dolce quando arriva questo nostro novembre,
Che per noi Sirignanesi nati in questo luogo ha radici.
In questa terra di boscaglioli e Signori, dove il sole della stagione,
Cambia i colori alle montagne, per fare la tradizione.
Bietta la Principessa sembra un quadro di valore di un pittore antico,
E se guardi a Taurtone, anche lui si prepara a fare tutto lo splendore.
Questa montagna mi sembra un brillante e pandoro e zucchero filato a neve,
Ci dona valore e onore.
Ma il bagliore del falò rischiara ancora la notte di stelle,
La notte nera nera, con le stelle che ci guardano ancora,
“O Sant’Andrea, nostro Patrono di questo paese”, si sente a quell’ora,
Che là in quella chiesa c’è e ci aspetta nell’ora di preghiera.
E questa campana che suona a festa squarcia il silenzio di quest’ora,
È il tempo che si avvera, che la Fede ci ha donato.
Con il vecchio pianino di Napoli che ti fa fiorire il cuore,
Con il triccheballacche e le nacchere e la fisarmonica che ci uniscono all’Amore.
Per questo Santo Pescatore, venuto da lontano a noi,
Che si fece uccidere solo per trovare la via di Dio.
Noi che ti tiriamo queste piante spogliate senza cime né foglie,
Te le portiamo con tanto onore e dignità, senza maschere di fronde appese.
Quel legame è la Croce Sacra, non è che quello che tagliavamo,
Con umiltà nel cuore, ma con tanti cuori zuccherati, è il patto che c’è nel cuore.
Questo novembre è il primo passo, la luce che si accende,
Annunciando la gioia di questo nostro Natale Piccolino che si avvicina.
È la verità della Fede che noi teniamo in questa e in quell’altra terra,
Nell’attesa, nel cuore di Sirignano, si fa spazio la carità.