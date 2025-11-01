Novembre, il Mese che Apre il Cuore di Sirignano: Un Canto di Fede in Vernacolo Napoletano

​Scritto da Michele Pellegrino Acierno. (nativo di Sirignano)
​In occasione dell’apertura del mese di Novembre, mese storicamente significativo per la nostra comunità e preludio all’attesa del “Natske Piccirillo” (il nostro Natale Piccolino), proponiamo un canto di fede in vernacolo napoletano che celebra l’autentica devozione di Sirignano. Questa poesia è dedicata a Sant’Andrea, un inno alla nostra terra – dalle montagne innevate ai suoni che rompono l’alba – e al profondo significato dei gesti, lontano dal folclore e vicino al sacro.

​’A Ninna Nanna d’’a Fede Nostra

Cumm’ è bell’ e cumm’ è doce quann’ arriv’ stu nuvembre nuosto,
Ca pe’ nuie Sirignanise nat’ ind’a stu puosto.
Ind’a sta terra ‘e mannise e ‘e Signuri, addò ‘o sole d”a stagione,
Càgnano ‘e culure a ‘e muntagne, pe’ fa’ ‘a tradizione.
Bietta a Principessa pare nu quadr’ ‘e valore ‘e nu pittor’ antico,
E si guàrd’ a Taurtone, pur’ iss’ s’apprepara a fa’ tutt’ ‘o splendore.
Sta muntagna me par’ nu brillant’ e pandor’ e zucchero filato a neve,
Ce dà valore e onore.
​Ma ‘a vamparia d”o fuoc’ schiara ancora ‘a nuttata ‘e stelle,
‘A nuttata nera nera, cu ‘e stelle ca ce guardan’ ancora,
“O’ Sant’ Andrea, Patrone nuost’ ‘e stu paese”, se sente a chell’ora,
Ca ra ind’a sta chiésa ce sta e c’aspetta ind’a ll’ora.
E sta campana ca son’ a festa squarcia ‘o silenzio ‘e chest’ora,
È ‘o tiemp’ ca s’avvera, ch”a fede ce l’ha data.
Cu ‘o pianino viecchie ‘e Napule ca te fa ‘nfiorà ‘o core,
C”o triccabballacco e ‘e nacchere e ‘a fisarmonica ca c’aunisce all’Amore.
​Pe’ stu Santo Piscator’, venuto ‘a luntano a nuie,
Ca se facette accirere sulo pe’ truvà ‘e via ‘e Diuie.
Nuie ca te tirammo ste piante scataruzzate senza cimme e fronne,
Te purtammo cu tant’ onore e dignità, senza maschere ‘e fronne appese.
Chillu lignammo è ‘a croce sacra, nun è ch’ chill’ ca tagliavamo,
Ma cu tant’ core zuccarat’, è ‘o patto ca ce stà ind’ ‘o core.
​Stu nuvembre è ‘o primmo passo, ‘a luce ca s’appiccia,
Annunzianno ‘a gioia ‘e stu Natal nuost piccirill ch’s’avvicina.
È ‘a verità d”a fede ca nuie tenimmo ind’a ‘sta terra ‘e llà,
Dint’ ‘o core ‘e Sirignano, aspiettanno, se fa spazio ‘e carità.
​La Ninnananna della Nostra Fede
​Com’è bello, com’è dolce quando arriva questo nostro novembre,
Che per noi Sirignanesi nati in questo luogo ha radici.
In questa terra di boscaglioli e Signori, dove il sole della stagione,
Cambia i colori alle montagne, per fare la tradizione.
Bietta la Principessa sembra un quadro di valore di un pittore antico,
E se guardi a Taurtone, anche lui si prepara a fare tutto lo splendore.
Questa montagna mi sembra un brillante e pandoro e zucchero filato a neve,
Ci dona valore e onore.
​Ma il bagliore del falò rischiara ancora la notte di stelle,
La notte nera nera, con le stelle che ci guardano ancora,
“O Sant’Andrea, nostro Patrono di questo paese”, si sente a quell’ora,
Che là in quella chiesa c’è e ci aspetta nell’ora di preghiera.
E questa campana che suona a festa squarcia il silenzio di quest’ora,
È il tempo che si avvera, che la Fede ci ha donato.
Con il vecchio pianino di Napoli che ti fa fiorire il cuore,
Con il triccheballacche e le nacchere e la fisarmonica che ci uniscono all’Amore.
​Per questo Santo Pescatore, venuto da lontano a noi,
Che si fece uccidere solo per trovare la via di Dio.
Noi che ti tiriamo queste piante spogliate senza cime né foglie,
Te le portiamo con tanto onore e dignità, senza maschere di fronde appese.
Quel legame è la Croce Sacra, non è che quello che tagliavamo,
Con umiltà nel cuore, ma con tanti cuori zuccherati, è il patto che c’è nel cuore.
​Questo novembre è il primo passo, la luce che si accende,
Annunciando la gioia di questo nostro Natale Piccolino che si avvicina.
È la verità della Fede che noi teniamo in questa e in quell’altra terra,
Nell’attesa, nel cuore di Sirignano, si fa spazio la carità.