Novembre, il Mese che Apre il Cuore di Sirignano: Un Canto di Fede in Vernacolo Napoletano

​Scritto da Michele Pellegrino Acierno. (nativo di Sirignano)

​In occasione dell’apertura del mese di Novembre, mese storicamente significativo per la nostra comunità e preludio all’attesa del “Natske Piccirillo” (il nostro Natale Piccolino), proponiamo un canto di fede in vernacolo napoletano che celebra l’autentica devozione di Sirignano. Questa poesia è dedicata a Sant’Andrea, un inno alla nostra terra – dalle montagne innevate ai suoni che rompono l’alba – e al profondo significato dei gesti, lontano dal folclore e vicino al sacro.

​’A Ninna Nanna d’’a Fede Nostra

​Cumm’ è bell’ e cumm’ è doce quann’ arriv’ stu nuvembre nuosto,

Ca pe’ nuie Sirignanise nat’ ind’a stu puosto.

Ind’a sta terra ‘e mannise e ‘e Signuri, addò ‘o sole d”a stagione,

Càgnano ‘e culure a ‘e muntagne, pe’ fa’ ‘a tradizione.

Bietta a Principessa pare nu quadr’ ‘e valore ‘e nu pittor’ antico,

E si guàrd’ a Taurtone, pur’ iss’ s’apprepara a fa’ tutt’ ‘o splendore.

Sta muntagna me par’ nu brillant’ e pandor’ e zucchero filato a neve,

Ce dà valore e onore.

​Ma ‘a vamparia d”o fuoc’ schiara ancora ‘a nuttata ‘e stelle,

‘A nuttata nera nera, cu ‘e stelle ca ce guardan’ ancora,

“O’ Sant’ Andrea, Patrone nuost’ ‘e stu paese”, se sente a chell’ora,

Ca ra ind’a sta chiésa ce sta e c’aspetta ind’a ll’ora.

E sta campana ca son’ a festa squarcia ‘o silenzio ‘e chest’ora,

È ‘o tiemp’ ca s’avvera, ch”a fede ce l’ha data.

Cu ‘o pianino viecchie ‘e Napule ca te fa ‘nfiorà ‘o core,

C”o triccabballacco e ‘e nacchere e ‘a fisarmonica ca c’aunisce all’Amore.

​Pe’ stu Santo Piscator’, venuto ‘a luntano a nuie,

Ca se facette accirere sulo pe’ truvà ‘e via ‘e Diuie.

Nuie ca te tirammo ste piante scataruzzate senza cimme e fronne,

Te purtammo cu tant’ onore e dignità, senza maschere ‘e fronne appese.

Chillu lignammo è ‘a croce sacra, nun è ch’ chill’ ca tagliavamo,

Ma cu tant’ core zuccarat’, è ‘o patto ca ce stà ind’ ‘o core.

​Stu nuvembre è ‘o primmo passo, ‘a luce ca s’appiccia,

Annunzianno ‘a gioia ‘e stu Natal nuost piccirill ch’s’avvicina.

È ‘a verità d”a fede ca nuie tenimmo ind’a ‘sta terra ‘e llà,

Dint’ ‘o core ‘e Sirignano, aspiettanno, se fa spazio ‘e carità.

​La Ninnananna della Nostra Fede

​Com’è bello, com’è dolce quando arriva questo nostro novembre,

Che per noi Sirignanesi nati in questo luogo ha radici.

In questa terra di boscaglioli e Signori, dove il sole della stagione,

Cambia i colori alle montagne, per fare la tradizione.

Bietta la Principessa sembra un quadro di valore di un pittore antico,

E se guardi a Taurtone, anche lui si prepara a fare tutto lo splendore.

Questa montagna mi sembra un brillante e pandoro e zucchero filato a neve,

Ci dona valore e onore.

​Ma il bagliore del falò rischiara ancora la notte di stelle,

La notte nera nera, con le stelle che ci guardano ancora,

“O Sant’Andrea, nostro Patrono di questo paese”, si sente a quell’ora,

Che là in quella chiesa c’è e ci aspetta nell’ora di preghiera.

E questa campana che suona a festa squarcia il silenzio di quest’ora,

È il tempo che si avvera, che la Fede ci ha donato.

Con il vecchio pianino di Napoli che ti fa fiorire il cuore,

Con il triccheballacche e le nacchere e la fisarmonica che ci uniscono all’Amore.

​Per questo Santo Pescatore, venuto da lontano a noi,

Che si fece uccidere solo per trovare la via di Dio.

Noi che ti tiriamo queste piante spogliate senza cime né foglie,

Te le portiamo con tanto onore e dignità, senza maschere di fronde appese.

Quel legame è la Croce Sacra, non è che quello che tagliavamo,

Con umiltà nel cuore, ma con tanti cuori zuccherati, è il patto che c’è nel cuore.

​Questo novembre è il primo passo, la luce che si accende,

Annunciando la gioia di questo nostro Natale Piccolino che si avvicina.

È la verità della Fede che noi teniamo in questa e in quell’altra terra,

Nell’attesa, nel cuore di Sirignano, si fa spazio la carità.

