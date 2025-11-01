Adrenalina for Africa, dove anche i piccoli gesti fanno la differenza

Domenica 16 novembre, alle ore 20.30 grande festa di solidarietà a La Casa degli Eventi Adrenalina. Una data da segnare sul calendario, una serata all’insegna del divertimento, del buonumore e della solidarietà. Durante l’evevnto, organizzato nei minimi dettagli in tipico stile Tanzaniano, verranno raccolti fondi per sostenere il progetto dell’associazione Africaintesta a Bunda, in Tanzania, dove vivono bambini a cui la vita ha regalato una seconda possibilità, trascorrere la propria infanzia nel villaggio San Francesco, fondato da Franco Testa con l’aiuto delle Piccole Missionarie Eucaristiche.

Il locale, situato a via Melisurgo, 46 Napoli ha sposato, da subito, la causa del villaggio, mettendo a disposizione i propri spazi per unire allegria e altruismo, binomio imprescindibile per la buona riuscita di ogni iniziativa.

Per poter partecipare alla serata o per chiedere informazioni basterà contattare uno dei numeri presenti sulla locandina. E tu che aspetti a prenotare? Sarai trascinato in un’atmosfera surreale, magica, di una Terra lontana ma meravigliosa, farai del bene alla mente e all’anima in un luogo sospeso nel tempo e nello spazio.

Alla serata parteciperanno anche le aziende: Il Moera, Sodano, Miele Montuori, Rosa Vaia che creerà un’essenza per l’occasione e Artis Suavitas, nella persona dell’avvocato Antonio Larizza, il quale ha patrocinato moralmente l’evento.