“ACCADDE OGGI”. 1° novembre 1993: nasce l’Unione Europea, entra in vigore il Trattato di Maastricht

Bruxelles – È il 1° novembre 1993 quando entra ufficialmente in vigore il Trattato di Maastricht, segnando la nascita dell’Unione Europea. Una data che cambierà per sempre la storia del continente, ponendo le basi di una nuova identità politica e di un futuro economico comune per milioni di cittadini.

Firmato nella città olandese di Maastricht il 7 febbraio 1992 dai dodici Paesi membri della Comunità Economica Europea, il trattato rappresenta il passo più ambizioso del processo di integrazione avviato dopo la Seconda guerra mondiale. Con esso, l’Europa passa dall’essere una comunità economica a un’entità politica con obiettivi comuni, valori condivisi e istituzioni sovranazionali più forti.

Un’Europa a tre pilastri

Il Trattato di Maastricht introduce una struttura istituzionale basata su tre pilastri:

il primo riguarda la Comunità Europea , che consolida il mercato unico e avvia il percorso verso una moneta unica ,

il secondo definisce la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) , con l’obiettivo di dare all’Europa una voce unitaria nel mondo,

il terzo pilastro istituisce una cooperazione in materia di giustizia e affari interni, per affrontare insieme temi come immigrazione, asilo e lotta al crimine.

La strada verso l’euro

Una delle innovazioni più significative è l’avvio del cammino verso la moneta unica europea.

Il Trattato fissa i celebri criteri di Maastricht — parametri economici su inflazione, deficit, debito e stabilità — che gli Stati devono rispettare per accedere all’unione monetaria.

Quel percorso porterà nel 1999 alla nascita dell’euro, destinato a sostituire progressivamente le valute nazionali e a entrare in circolazione nel 2002.

La cittadinanza europea

Con Maastricht nasce anche un concetto inedito: la cittadinanza europea.

Ogni cittadino di uno Stato membro diventa automaticamente cittadino dell’Unione, acquisendo diritti fondamentali come la libertà di circolazione e residenza, il voto alle elezioni comunali ed europee nel Paese di residenza, e la tutela diplomatica da parte di qualunque Stato dell’UE.

Un punto di svolta nella storia europea

Nonostante le sfide e le critiche, il Trattato di Maastricht resta una pietra miliare dell’integrazione europea.

Da quel 1° novembre 1993, l’Europa ha intrapreso un percorso complesso ma irreversibile verso una cooperazione politica, economica e sociale senza precedenti.

Da allora, altri trattati — da Amsterdam a Lisbona — ne hanno aggiornato le regole e le competenze, ma lo spirito di Maastricht continua a rappresentare il cuore dell’idea europea: unire i popoli per costruire insieme la pace, la democrazia e la prosperità.