NOLANO. I nomi dei coinvolti nel maxi-blitz: 34 persone in carcere e 10 ai domiciliari

L’inchiesta, che ha interessato diversi comuni dell’area nolana, ha portato all’esecuzione di 34 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 10 ai domiciliari. Si tratta di provvedimenti emessi nell’ambito di un’indagine più ampia su presunte attività criminali riconducibili a un clan attivo sul territorio.

Custodia cautelare in carcere (34 persone)

Alla Endri

Antonio Ambrosino

Mario Ammirati

Aniello Barbarino

Pasqualino Biancardi

Giovanni Bolognino

Francesco Pio Carella

Luigi Carella

Domenico Cavezza

Sabato D’Elia

Sebastiano De Capua

Giacomo De Lucia

Giovanni De Maria

Felice Esposito

Antonio Galucci

Leonardo Gallucci

Antonio Licciardi

Gennaro Licciardi

Rosina Lombardi

Mario Maiello

Antonio Moccia

Gennaro Nappi

Giovanni Romano

Antonio Russo

Michele Russo

Felice Paolino Russo

Attilio Scala

Carmine Sicondolfi

Giuseppe Stefanile

Domenico Silvano

Francesco Tufano

Paolino Vaiano

Fabio Zoppino

Ferdinando Zoppino

Arresti domiciliari (10 persone)

Antonio Bernardo

Antonietta Biondi

Pasquale Costanzo

Umberto Furino

Michele Iovino

Giovanni Lanzara

Giovanni Mazzola

Antonio Napolitano

Daniele Napolitano

Alessio Pezone

L’inchiesta prosegue e ulteriori approfondimenti sono attesi nelle prossime settimane, mentre per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuali sentenze definitive.