NOLANO. I nomi dei coinvolti nel maxi-blitz: 34 persone in carcere e 10 ai domiciliari

L’inchiesta, che ha interessato diversi comuni dell’area nolana, ha portato all’esecuzione di 34 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 10 ai domiciliari. Si tratta di provvedimenti emessi nell’ambito di un’indagine più ampia su presunte attività criminali riconducibili a un clan attivo sul territorio.
Custodia cautelare in carcere (34 persone)
Alla Endri
Antonio Ambrosino
Mario Ammirati
Aniello Barbarino
Pasqualino Biancardi
Giovanni Bolognino
Francesco Pio Carella
Luigi Carella
Domenico Cavezza
Sabato D’Elia
Sebastiano De Capua
Giacomo De Lucia
Giovanni De Maria
Felice Esposito
Antonio Galucci
Leonardo Gallucci
Antonio Licciardi
Gennaro Licciardi
Rosina Lombardi
Mario Maiello
Antonio Moccia
Gennaro Nappi
Giovanni Romano
Antonio Russo
Michele Russo
Felice Paolino Russo
Attilio Scala
Carmine Sicondolfi
Giuseppe Stefanile
Domenico Silvano
Francesco Tufano
Paolino Vaiano
Fabio Zoppino
Ferdinando Zoppino
Arresti domiciliari (10 persone)
Antonio Bernardo
Antonietta Biondi
Pasquale Costanzo
Umberto Furino
Michele Iovino
Giovanni Lanzara
Giovanni Mazzola
Antonio Napolitano
Daniele Napolitano
Alessio Pezone
L’inchiesta prosegue e ulteriori approfondimenti sono attesi nelle prossime settimane, mentre per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuali sentenze definitive.