Napoli, arriva per la prima volta il Villaggio di Babbo Natale in Piazza del Plebiscito: ingresso gratuito

Per le festività natalizie, Napoli si prepara a vivere un evento del tutto nuovo: il primo Villaggio di Babbo Natale allestito in Piazza del Plebiscito. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, animerà il cuore della città dall’8 al 21 dicembre 2025 trasformando una delle piazze più iconiche d’Italia in un vero scenario da fiaba.

Un progetto mai visto prima

L’allestimento rientra nel programma natalizio promosso dal Comune e rappresenta una delle principali novità di quest’anno. Per oltre due settimane, la grande piazza cambierà volto: non solo luci e decorazioni, ma un percorso tematico interamente dedicato al mondo di Babbo Natale, tra scenografie, installazioni e ambientazioni tipiche del Nord.

Passeggiata tra storia e atmosfera natalizia

Il Villaggio sorgerà tra la Basilica di San Francesco di Paola e l’ingresso del Palazzo Reale, creando un corridoio luminoso dove grandi e piccoli potranno immergersi nella magia delle feste.

L’apertura ufficiale è fissata per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, mentre la chiusura è prevista per il 21 dicembre, così da permettere la preparazione della piazza per gli eventi di fine anno.

Luci, installazioni e alberi monumentali

Intanto in città sono già partite le accensioni delle luminare natalizie: più di 150 chilometri di luci, decorazioni tridimensionali e grandi alberi illumineranno Napoli grazie al progetto “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio. Le luci rimarranno accese fino al 7 gennaio 2026.

Fiera di San Gregorio Armeno al via

Nel frattempo ha preso ufficialmente il via anche la Fiera di San Gregorio Armeno, la storica strada dei presepi che ogni anno richiama migliaia di visitatori. L’edizione 2025 è dedicata alla memoria del musicista James Senese e anche nei primi weekend ha registrato un afflusso altissimo di cittadini e turisti.

Attesa per il concerto di Capodanno

Ancora nessun dettaglio, invece, sul tradizionale concerto di fine anno in Piazza del Plebiscito. La location dovrebbe essere confermata, così come la partecipazione di artisti di primo piano, mentre i festeggiamenti proseguiranno sul lungomare con i consueti spettacoli pirotecnici sul mare.