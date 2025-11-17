Gemelle Kessler trovate morte nella loro abitazione: avevano 89 anni. La polizia avvia indagini sulle cause del decesso

Le celebri gemelle Kessler sono state trovate morte nella loro abitazione di Grünwald, località alle porte di Monaco di Baviera. A riportare la notizia è il quotidiano tedesco Bild, confermata anche dall’agenzia di stampa Dpa e da altri media nazionali.

Secondo quanto riferito, Alice ed Ellen Kessler, artiste di fama internazionale note per la loro lunga carriera nel mondo dello spettacolo, sarebbero decedute insieme. Le due sorelle, icone della televisione europea dagli anni ’60 in poi, avevano 89 anni.

La polizia criminale bavarese ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte, al momento non ancora rese note. Il settimanale Der Spiegel segnala che sarebbe in corso un’operazione delle forze dell’ordine nella zona di Grünwald, ma al momento non emergono ulteriori dettagli.

Le Kessler, protagoniste di decenni di musica, danza e televisione, erano considerate tra le coppie artistiche più riconoscibili della scena europea. La notizia della loro scomparsa ha immediatamente fatto il giro dei media tedeschi e internazionali, suscitando cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Le autorità continuano a mantenere il massimo riserbo sull’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.