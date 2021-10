NOLA. Un altro flop per Nola: via anche il presidio sanitario di prevenzione. Iovino bacchetta Minieri: “Ora basta”

Un altro flop per la città di Nola: dopo l’addio del comando dei carabinieri, dello sportello Gori, dell’Università e della sede dei Vigili di Fuoco, la città di Giordano Bruno perde anche il presidio sanitario (Unità Operativa Prevenzione Collettiva) saluta Nola per traslocare a Torre del Greco, Ottaviano e Pomigliano. Un’altra sconfitta per la città di Nola. E il sindaco Gaetano Minieri cosa fa? L’ennesimo flop fa infuriare il gruppo Più Nola, (Vincenzo Iovino e Francesca Cutulo) che ha protocollato una richiesta di consiglio comunale monotematico.

