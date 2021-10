AVELLA. Il sindaco Biancardi “incarica” il prof. Serpico in materia di politiche di inclusione. Video

Questa mattina presso la sede del Comune di Avella è stata ufficializzata la nomina del Dirigente Scolastico Vincenzo Serpico a supporto strategico per la realizzazione di interventi in materia di politiche di inclusione attiva destinate alle persone diversamente abili. Il dirigente scolastico dell’istituto “Giovanni XXIII – Parini” di Baiano entra quindi a far parte dello staff del sindaco della cittadina archeologica avrà il compito di affiancare l’Ente nella definizione e sviluppo di iniziative e progettualità per le disabilità sul territorio comunale. Di collaborare nella definizione di programmi , progetti e obiettivi strategici in materia di Politiche di inserimento sociale per le persone diversamente abili, oltre a finalizzare l’inserimento lavorativo di queste persone.

Allo stesso dirigente è stato dato incarico alla creazione di uno Sportello d’Ascolto.

Clicca qui per il video dell’ufficializzazione dell’incarico.

