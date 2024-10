Calcio, Serie C 10a giornata. Tris Avellino in casa della Juventus Next Gen, quarta vittoria di fila

Juventus Next Gen- Avellino 0-3

di Redazione sportiva

Avellino forza quattro, è il numero delle vittorie consecutive con quella ottenuta a Biella contro la Juventus Next Gen per 0-3. Bagnano il loro esordio con la marcatura in maglia biancoverde Rigione, Vano e Mutanda.

Biancolino opta per Gori a fare da spalla a Patierno. Per il resto tutto invariato rispetto alla formazione che ha rifilato la cinquina alla Casertana. Al 7′ proprio Gori, assistito da Frascatore, manda a lato con una bella conclusione. All’11’ replica la punta, servita da D’Ausilio, colpo di testa sopra la traversa. Al 15′ missile di D’Ausilio fuori misura. Al 19′ il portiere della Juventus Next Gen sventa una zuccata di De Cristofaro, azionato da Cancellotti. L’Avellino gioca bene e crea, sotto la spinta dei 1.5000 tifosi irpini. Poi è Pedro Felipe a mettere una pezza su D’Ausilio. Al 23′ si fa vivo il team bianconero, è Macca a impensierire Iannarilli. La risposta dei lupi non si fa attendere, colpo di testa di Gori di poco sopra la traversa. I vari tentativi vengono premiati al 31′: Rigione di testa, da corner di D’Ausilio, fa centro. Si va al riposo con l’Avellino in vantaggio.

Nella ripresa cercano di scuotersi i ragazzi di Montero con un tiro alto di Osuwu. I biancoverdi in contropiede si rendono minacciosi, è Gori a trovare ancora un grande intervento di Daffara. Al 55′ brividi per i tifosi irpini, esce D’Ausilio per infortunio, lo rimpiazza Russo. La Juventus Next Gen alza il baricentro costringendo i lupi a tenere alta la guardia ma è Patierno a buttarsi di testa su un suggerimento di Cancellotti, mira imprecisa. È un lampo di un Avellino non più pericoloso e allora Biancolino inserisce Liotti e Vano per Frascatore, ammonito e Gori. Intanto Iannarilli deve dire no a Comenencia che subito dopo becca il secondo giallo per fallo su Vano. Bianconeri in 10. Dalla punizione è Liotti a pescare proprio Vano, stacco aereo portentoso per il raddoppio avellinese all’83’. Un doppio cambio azzeccatissimo di Biancolino. Dentro pure Tribuzzi e Mutanda, escono Sounas e Patierno. Il tris è servito da Mutanda al 92′, contropiede finalizzato al meglio. C’è ancora tempo per un legno colpito da Liotti. Avellino trionfante nella trasferta piemontese.