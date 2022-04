Nola. Nessun salto per la Trinchese: l’ex candidato sindaco è saldamente al suo posto al tavolo contro Minieri

di Felice Sorrentino

La notizia che l’ex candidata sindaco di Nola Cinzia Trinchese abbia deciso di cambiare fronte e quindi partecipare al tavolo versante Minieri, è totalmente infondata.

La Trinchese, proprio stamattina, ha preso parte come sempre al tavolo che pochi giorni fa aveva proposto Luigi Caliendo come nome condiviso. La sua presenza non era minimamente in discussione poiché, come noto, partecipa attivamente alla costruzione di un progetto politico stabile e fortemente unitario da presentare ai cittadini alle prossime elezioni.

La sua posizione rimane quindi immutata, come lo è la volontà di tutta la coalizione di costruire qualcosa di forte per uscire dall’impasse in cui versa la politica nolana. Soprattutto in questa fase, dove, creare confusione, può giovare a qualcuno ma non ai cittadini già preoccupati per le sorti della loro amata città.

