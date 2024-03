Nola: le S.T.E.M. al CARDUCCI

riceviamo e pubblichiamo.

21/03/2024: Il Liceo Classico – Sc. Umane “G. Carducci” di Nola ha ospitato un seminario di Divulgazione Scientifica sulla Storia della Fisica, partendo dall’utilizzo della Macchina di Atwood, uno dei tanti pregiati strumenti in dotazione al Laboratorio di Fisica del liceo nolano.

Sono intervenuti due autorevoli docenti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il Prof. Giovanni Ausanio, Fisico della Materia e Coordinatore della Notte Europea dei Ricercatori, ed il Prof. Salvatore Esposito, Storico della Fisica e Relatore. L’uditorio, composto sia da studenti che da insegnanti, è stato letteralmente “conquistato” da dissertazioni che hanno spaziato, in maniera critica, tra la Fisica, la Matematica, la Storia, la Filosofia, le Discipline Classiche… interpretando appieno quell’unitarietà del sapere e quell’interconnessione dialettica tra le discipline, che costituiscono il fondamento e l’identità dell’offerta formativa carducciana.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Assunta Compagnone, auspica sempre più proficue occasioni di sinergia culturale tra il liceo da lei diretto e l’ateneo federiciano.

Questa interessante attività rientra nel programma Researchers@school – Notte Europea dei Ricercatori “Dove le culture si incontrano” (che coinvolge, ogni anno, migliaia di Ricercatori ed Enti di Ricerca in tutti i Paesi Europei), che afferisce al progetto S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society), finanziato dalla Comunità Europea fin dal 2005, nell’ambito del Programma Marie Slodowka Curie: l’obiettivo è la diffusione della consapevolezza dell’importanza della Scienza, della Tecnologia e della Ricerca all’interno della nostra società.