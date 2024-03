Magia musicale al terzo appuntamento dello Smartculturehub di Avella: il Duo Colbran incanta il pubblico

Terzo appuntamento in musica allo Smartculturehub di Avella: il Duo Colbran incanta il pubblico con un’eccellente performance il prossimo 14 aprile 2024 alle 18.30. Il palco sarà dominato dalla magnifica combinazione di voce e arpa, incarnata dalle talentuose figlie d’arte Giulia Lepore, soprano, e Alba Brundo all’arpa.

Il programma prevede un viaggio musicale attraverso i capolavori di compositori come Gershwin, Villa-Lobos, Debussy e De Falla. Questo connubio di repertorio classico e moderno promette di catturare l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico, confermando il successo che la rassegna ha ottenuto sin dal suo inizio.

La direzione artistica affidata a Sirignano-Larizza ha saputo coniugare abilmente diversi generi e stili musicali, offrendo al pubblico esperienze indimenticabili e emozionanti. Fin dal primo concerto, la rassegna ha conquistato il cuore degli spettatori, che hanno risposto con entusiasmo e partecipazione.

Lo Smartculturehub di Avella si conferma così non solo come un luogo di incontro per gli amanti della musica, ma anche come un punto di riferimento per la cultura e l’arte nella regione. Con il Duo Colbran sul palco, ci si può attendere un altro evento straordinario che rimarrà impresso nella memoria di chi avrà la fortuna di esserne parte.