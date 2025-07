Noi di Centro, riunione in vista delle regionali, Giuditta: “Noi pronti con candidati autorevoli, unici a rappresentare il centro nel campo largo”

Napoli, 31 luglio 2025 – Nel pomeriggio di ieri esordio del coordinamento regionale di Noi di Centro con una riunione coordinata dal segretario nazionale Clemente Mastella e dal coordinatore regionale Pasquale Giuditta.

Al tavolo anche i segretari provinciali delle cinque province campane con l’intento di definire il percorso verso le Regionali del prossimo autunno.

“Siamo assolutamente pronti con candidati autorevoli e una lista con il nostro simbolo che ha un indirizzo politico e programmatico chiaro e riconoscibile: siamo l’unica forza a rappresentare il centro nel campo largo, l’unica autenticamente ispirata ai valori del cattolicesimo democratico e allo spirito moderato. Valori incarnati dal nostro leader Clemente Mastella che è da sempre interprete inimitabile dell’identità di centro”, spiega il coordinatore regionale Pasquale Giuditta.

“L’appello ai moderati è quello di unirsi a noi e a supportarci in questa battaglia politica. Quanto allo scenario regionale, come ribadito pochi giorni fa da Clemente Mastella, è necessario uscire dalle secche e coinvolgere tutte le forze in campo, perché altri ritardi nella definizione delle linee strategiche e programmatiche non sono accettabili. Il centrodestra mostra debolezza ed è in difficoltà, ma da quest’altra parte non possiamo tergiversare oltre”, conclude Giuditta.